Bullying escolar: un verdadero peligro latente que no es denunciado en Chiapas

La Presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), María Elena Brindis Rodríguez, sostuvo que en las escuelas de Chiapas existe un elevado índice de violencia y acoso escolar, sin embargo, la mayoría de los casos no se denuncian, se mantienen en el anonimato, además las instituciones públicas no saben del Día Internacional Contra la Violencia y el Acoso Escolar, este 2 de noviembre.

De seguro que los padres de familia no saben de la existencia de este día, los maestros de seguro que tampoco lo saben, la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, no lo sabe, dijo la representante de los padres de familia en el estado.

Dijo que en los últimos casos cinco años se ha limitado el trabajo de la AEPAF cuando más se necesita por la urgencia de la prevención y atención de la violencia en las escuelas públicas, desde la Secretaría de Educación no se le ha dado el valor y la importancia a la asociación, no obstante que bien podría ayudar a atender este problema complejo que afecta a los educandos.

No existe un registro de casos en Chiapas, ni en Tuxtla Gutiérrez, pero los hay y cada vez son más las agresiones, son más los casos, pero no se documentan, seguramente porque falta que los directores y personal docente de las escuelas asuman su responsabilidad en su justa dimensión de documentar, denunciar y exigir esclarecimiento, enfatizó.

"La Secretaría de Educación no sabía de la existencia de la Asociación Estatal de Padres de Familia, ni de la existencia de asociaciones municipales de padres de familia, no de la existencia de Comités de Educación en las escuelas, así es que si alguien me informa de la violencia lo que podemos hacer es denunciar, exigir esclarecimiento y pedir a los padres de familia que pongan mucha atención con sus hijos, que los escuchen, que los observen, que ven que las y los jóvenes se encierran, si se aíslan, si bajan los ánimos y si no quieren hablan con nadie, algo está pasando".

Brindis Rodríguez pidió a los padres de familia estar muy cerca de sus hijos para evitar que lleguen a ser víctimas de la violencia, hay que decirles siempre a los hijos "te quiero, me preocupo por ti, me ocupo de ti, cuenta conmigo, no dudes en contarme cualquier codas, soy tu madre y soy tu padre y estoy aquí al pendiente de ti, cuánta conmigo".

Necesitamos como padres de familia darles mucha confianza a los hijos de que estamos al pendiente de ellos, que juntos tenemos que evitar los problemas, si todos los padres hiciéramos eso no habría bullying en las escuelas, necesitamos hacer hijos seguros y no te dejes, denuncia, tienes que quejarte", porque -añadió- seguramente hay muchos casos, hay muchísimos casos, pero hay que denunciarlos.

"Yo hace 60 años fui" buleada" por muchas amigas porque en aquel entonces ya tocaba la guitarra desde niña, y me "buleaban", le respondí a aquel que se me atravesó, así formé a mis hijos, que no se dejará de nadie, yo fui muchas veces a la dirección de la escuela donde yo estudiaba, siempre la directiva me preguntaba y ahora que hiciste, porque pensaban que la mala era yo, el asunto es que yo no me dejaba de nadie, claro que le pegué duro a la chamaca que me tiró", enfatizó.

Al terminar el sexto año de primaria la directora entendió que no debía reconvenirme porque yo no era la culpable, me pidió disculpas de lo que había pasado en la escuela en años atrás, ya había la violencia, pero entendieron que nunca me dejaba de las agresiones en mi contra a tan solo doce años, siempre estaba nutrida de valores, pero ahora hay mucho bullying, no no es nada más que les peguen, también el que se desnuden en el baño y se tomen fotos de sus partes íntimas, que las circulen, y los padres de familia tenemos que estar muy pendientes, muy alertas, se están afectando a niños, adolescentes y jóvenes, por ello hubiera sido indispensable que se hubiera dado fortalezas a la Asociación Estatal de Padres de Familia para ayudar a la Secretaría de Educación al desarrollo de temas de formación y prevención de la violencia y el acoso escolar, es lo que dábamos en sus oficios de la AEPAF a partir de 1992, y tenemos que retomar la importancia de la prevención y sobre todo, atender los orígenes y su impacto, incluyendo la reparación del daño.