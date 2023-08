Inglés para personas ciegas: Estudiante de UNACH impulsa la educación

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en la carrera de lenguas han implementado material para personas ciegas o de baja visión, Karla es una alumna de esta carrera, quien nos cuenta la superación tanto personal como profesional que ha tenido.

La primera barrera que se quito Karla es la actitud, ya que comenta que no por tener una capacidad diferente, quiere decir que no vas a poder. Ella comenzó a tomar el curso coordinado por la Dra. Ana María Lisa de la Garza, quien es maestra de tiempo completo de la facultad de lenguas de la UNACH.

El curso que imparte la doctora en esta facultad es diseñado para personas ciegas o de baja visión, ante ello Karla comenta que el curso le ha ayudado mucho ya que desde muy chica (en secundaria) siempre quiso tomar clases de inglés, sin embargo no había podido debido a que el material no era el apto.





"Conocí este proyecto y me encantó porque usaba ampliaciones o relieves y eso facilitaba mi aprendizaje", dijo la universitaria.





Asimismo refiere que el ser incluyente en la educación es fundamental, ya que todos tienen derecho a recibir la misma educación sin importar las condiciones sociales o si presentan barreras de aprendizaje; "por eso es importante que todos los maestros se concientizen así como alumnos y todos juntos aprendamos a ser inclusivos", abundó Karla.

Hasta el momento Karla menciona que no ha tenido que pasar por una discriminación o bullyng, pero tiene amigos que si, pero considera que no es por maldad, si no porque no saben la situación y de lo que son capaces a pesar de tener una limitación.

Así también la Dra. Ana María comenta que no se deben de poner límites a nadie, el aprendizaje del inglés es importante para cualquier persona, en este caso para una persona que presenta ceguera o baja visión se le proporciona más material didáctico para que aprenda.





Los cursos que se imparten se utiliza mucho material multisensorial, comenta que el 70% de aprendizaje normovisual es de manera visual, sin embargo ellos se encargan de realizar material didáctico especializado que son más táctiles, así como la escritura Braille.

En este caso afirma que ha sido un éxito este curso para las personas con capacidades diferentes, estas clases son de manera gratuita en la biblioteca central de la UNACH, ubicada en el bulevar Belisario Domínguez, kilómetro 108. Los horarios son lunes y miércoles de 4:00pm a 5:30pm para jóvenes de 15 años en adelante, para los de 6 años a 14 se les imparte en el cubículo 8 de 4:00pm a 5:30pm los martes y jueves.





"Las barreras actitudinales deben de quitarse, por los mismos prejuicios que tenemos, pensamos que los chicos que no pueden ver no pueden salir adelante y a veces los mismos papás se dan por vencidos, llegamos a invitarlos y nos dicen no no puede ver ya para que, pero siempre les digo que si se puede", dijo la maestra Ana.

Finalmente Karla manda un mensaje a aquellas personas que piensan que tener una capacidad diferente no se puede, afirma que si se puede a pesar de los obstáculos, pero siempre habrán personas con voluntad dispuestas a ayudar.