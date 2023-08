Padres y madres de familia rechazan los nuevos libros de textos en escuelas

Tuxtla Gutiérrez.- Padres de familia demuestran su descontento por el nuevo modelo educativo y los cambios que han realizado en los libros de texto al considerar que el tema de la inclusión está siendo forzada, además de que se afecta la preparación de los niños al desaparecer varios libros considerados esenciales para su educación.

Mientras Armando Falconi Borras, maestro y además representante de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación señaló que el magisterio chiapaneco desconoce en su totalidad los contenidos del modelo educativo llamado “La Nueva Escuela Mexicana” al considerar que las temáticas de este proyecto no fueron consultadas ni con expertos ni con magisterio, además de considerar que la inclusión forzada de temas como la homosexualidad se apartan del espíritu del derecho a la educación y a los derechos humanos de los niños, padres de familia externaron su enojo por lo que está sucediendo en esta temática, a prácticamente unas semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar 2023-2024.

En este sentido, don Luis Alfonzo Calderón quien es padre de familia, dijo que no conoce todo el contenido del nuevo modelo educativo llamado la "Nueva Escuela Mexicana", pero que de lo poco que se ha dicho en los medios de comunicación, indicó que "No estoy de acuerdo con los términos inclusivos como el compañero, considero que no hay que buscar nuevos nombres para las personas homosexuales o gay, se respeta sus derechos, pero no se deben deformar los procesos educativos".













Asimismo, agregó que “Lo que es es, lo que no es no es; los problemas de las personas que no se consideran hombres o mujeres no se deben endosar a los niños y niñas en las escuelas; su uso de estos libros en las escuelas públicas afectará los valores, no deben aplicarse, no inventar, va a afectar la convivencia familiar, no se sustenta la modificación de los libros, si ahora no es suficiente lo que se enseña, estos supuestos cambios generarán un gran daño en caso de aplicarse”, alertó.

Por su parte, doña Salma Olivia Jiménez Cal y Mayor, también madre, expuso que no conoce el proyecto de La Nueva Escuela Mexicana, pero de lo poco que sabe, indicó que es un asombro que quiten lo primordial. "Los valores, se estarán perdiendo los valores, la unión familiar, el respeto así mismo, a los padres, ninguna inclusión tiene sustento en estos términos, en los libros se es mujer o se es hombre y punto".





No se consultó a expertos para editar los libros, indicó Armando Falconi de la Sección 40 del SNTE / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Cuestionada sobre el tema de la inclusión de las familias homoparentales en los libros y la desaparición de libros como Español, matemáticas y otros, dijo “Es una aberración reducir los libros de matemáticas y español si es lo fundamental para aprender a leer, para el razonamiento y enseñar a pensar, incluir términos sobre sexualidad a temprana edad resultará un daño a la infancia, quienes quieren ser hombres siendo mujer o quiénes siendo mujeres desean ser hombres se respeta, pero con estos libros se está pasando por encima de los derechos y valores de la familia”, enfatizó.

Finalmente, la madre de familia indicó que “Aquí se está pasando por encima de los valores y derechos de una familia, la familia es lo primero en cada casa, el español y matemáticas son material fundamentales, no puede haber daños, cada quien a su trabajo, es erróneo este nuevo modelo educativo porque estas materias son esenciales para que la sociedad pueda salir adelante”.

