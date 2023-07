Trabajadora es despedida tras denunciar casos de acoso sexual a menores en Tuxtla

La señora Sara Calzada López, denunció que tras laborar en limpieza y mantenimiento de jardinería el Museo de la Niñez, fue despedida de su plaza debido a una denuncia que realizó ante la administradora Claudia López en el sentido de que el esposo de la directora de esa institución Carmen Rosa Marín, tomaba fotos de manera sospechosa a los niños y niñas.

"Cuando se entera la directora que yo había de ubicado la actuación sospechosa del hombre que tomaba fotos a infantes, me gritoneó, me dijo que no no tenía nada que hacer ahí, ya que no me presentará en el trabajo, en el edificio hay cámaras que dan cuenta que el señor de manera sospechosa tomaba imágenes a niños y niñas por eso lo denuncie ante la administradora".

En conferencia de prensa, explicó que se ha actuado de manera injusta por parte de la directora en su contra, ella misma, la directora es quien le confirma que quien tomaba imágenes de niños en el museo era su esposo, y que por lo tanto mi dicho no tenía validez, por lo que exige justicia, advierte que no por ser servidora pública la esposa de quien tomaba imágenes a infantes lo van a amedrentar, conoce sus derechos y los hará valer.









Dijo que no hubo posibilidad de acuerdos con la directora del Museo de la Niñez, Carmen Rosa Marín, "me echó", violentó mis derechos, no obstante que se demostró que a la persona que yo señalé como responsable de fotografías a menores de edad cuando está prohibido es su esposo.

Indica que solicita la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como de organismos no gubernamentales de derechos humanos para la defensa de sus derechos, ante el poder de la servidora pública se siente en desventaja y cree que ha perdido sus derechos, espera que se le puedan resarcir los daños causados en su contra.

Dio a conocer que ha presentado denuncia ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ante la Fiscalía General del Estado, y espera que se sume a la defensa de sus derechos la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el abuso de poder y la violación a sus derechos humanos y laborales en su contra ocurrió en las últimas semanas.

