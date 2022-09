Transitar por las banquetas un gran peligro para el peatón

Transitar por las banquetas del centro de Tuxtla Gutiérrez es un alto riesgo para los peatones, fierros, tubos, tapas mal colocadas, tapas destruidas, es lo que tiene que sortear el transeúnte, en la cuarta sur entre cuarta y quinta oriente, un registro de la red de drenaje se destruyó, los vecinos tuvieron que improvisar uno de madera, la acera es muy concurrida, es parada del transporte público, filtran las aguas negras hacia la calle y se sienten olores contaminantes.





Vecinos que no quisieron hablar frente a cámaras de los medios de comunicación, propietarios de negocios, comentaron que en reiteradas ocasiones han reportado desde hace un año esta situación, que efectivamente ha llegado personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SMAPA) con la promesa de que volverán para repararlo pero no ha ocurrido, cuando la filtración de las aguas negras es mayor, vuelven a hacer los reportes, de nueva cuenta llegan los servidores públicos municipales pero no han regresado con las soluciones.





Tapas mal colocadas, tubos y fierros que resaltan es la diversidad de obstáculos con las que el peatón se topa hoy en día / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mientras tanto, en la esquina de la cuarta oriente y tercera sur, en el mismo barrio de San Roque, resaltan sobre la banqueta fierros, seguramente hubo algún anuncio o señalamiento, sin embargo, no retiraron los fierros que sostenían el anuncio, es una calle muy transitada, pero la gente tienen que evadir el riesgo, el riesgo se ubica en frente de la cancha de basquetbol de San Roque, frente al templo parroquial del mismo nombre.

Eso no es todo, lo que El Heraldo de Chiapas encontró durante un recorrido en calles del primer cuadro de la ciudad Tuxtla Gutiérrez, el transeúnte tiene derechos, la libertad de tránsito en condiciones de seguridad, con el menor riesgo posible, sin embargo, muchas tapas no están a nivel de la banqueta, algunas están peligrosamente más altas, 10 centímetros o más, es concreto, pero las características del equipamiento urbano es un alto riesgo de tropezón para el peatón.





Transitar por las banquetas un gran peligro para el peatón / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En otros sitios, la humedad ha debilitado las banquetas y ocasionado un obstáculo más, es decir, la tapa ha quedado con un nivel más alto que la banqueta, otras dónde el reblandecimiento del suelo ha afectado la banqueta y la tapa se convierte en un riesgo para caminar, otras tapas están a punto de destruirse por haberse construido mal, muy delgadas y ya presentan agujeros, otras definitivamente se rompieron y se colocaron ladrillos.

Durante el gobierno municipal de Seth Yassir Vázquez Hernández, en el gobierno estatal de Juan José Sabines Guerrero, se remodelaron las calles del centro de la ciudad, los constructores colocaron tapas muy delgadas en los registros de la red de drenaje, agua potable y sableado, algunas estructuras que fueron tapas, invadidas ahora por la maleza, un agujero en el centro, y con ello el riesgo de un accidente para los paseantes.





En Tuxtla transitar por las banquetas un gran peligro para el peatón / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Tapas rotas, tortillos sobre las banquetas, láminas de donde hubo anuncios, tubos sobre el piso, lagunas sobre el piso, algunas tapas rotas se han tratado de corregir con pedazos de madera, otras definitivamente en poco tiempo ya no existirán lo que ahora queda de lo que algún día fue una tapa, el equipamiento urbano, que en alguna época se ofreció como moderna infraestructura ahora es un alto riesgo para la población.