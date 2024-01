Trabajadores del SNTEA exigen destitución de Gustavo Gómez, director del ICHEJA

La tarde de este lunes a través de una rueda de prensa en las oficinas del Comité Directivo Seccional, ubicada en la Calle San Cristóbal y Av. Oaxaca #12, Residencial la Hacienda, el Comité Directivo Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos de la Sección 07 Chiapas (SNTEA), se manifestaron por las faltas y violaciones al contrato colectivo de trabajo perpetradas por las autoridades del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), con repercusiones directas sobre las y los trabajadores de planta.

Entre las cláusulas que se denuncian se encuentran:

Pago de primas de antigüedad por muerte y renuncia

Otorgamiento de la medida de fin de año, como se ha realizado en los últimos 20 años, incluyendo los cinco años de gestión de la presente administración

Reinstalación de trabajadores que pertenecen a la planta laboral y que fueron despedidos injustificadamente y de manera alevosa

Conclusión total de los ascensos escalafonarios mediante el proceso de subcomisión mixta de ingreso y promoción

Ocupación de las plazas vacantes que, desde hace tres años, se encuentran congeladas

Todas estas denuncias están respaldadas por el contrato colectivo de trabajo y los estatutos que rigen al gremio sindical y a la institución. Asimismo, se informaron sobre la solicitud presentada al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al Gobierno Federal, exigiendo la destitución del actual director del ICHEJA, Gustavo Gómez Ordóñez.

Guillermo Olivera Sánchez, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), explicó que el presupuesto federal es de alrededor 400 millones de pesos que hasta el momento no se ha visto reflejado en su patrón sustituido que es el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA).













Asimismo mencionó que piden la destitución del director ante despidos injustificados por politización, esto se debe a que pide apoyo para Verónica Alcázar, quien busca la candidatura a presidencia municipal en Venustiano Carranza.

La representación de trabajadores de la institución educativa ha dirigido múltiples peticiones de manera oficial al Director General en busca de beneficios para los empleados. Lamentablemente, no han recibido respuesta a sus propuestas, manteniendo un enfoque responsable respaldado por información oficial proveniente de áreas como planeación, recursos financieros y recursos humanos.

Desde la reunión del 28 de noviembre, donde se programaron fechas para recibir prestaciones, esperaban condiciones similares a las recibidas durante más de 20 años. Ante la falta de respuesta, la representación se ajustará a sus ideales de respeto, pero priorizará la lucha, gestiones y unanimidad del colectivo. La medida de fin de año se centrará en el pliego de peticiones, buscando ajustarse a las exigencias y necesidades de los trabajadores.

Son 14 mil 100 trabajadores afectados a quienes se les debe una cantidad de aproximadamente 6 millones de pesos, además que no se les ha pagado al personal despedido de manera injustificada, así como cambiaron la forma de dar vales de despensa a través de una tarjeta para comprar en tiendas de cadenas comerciales muy grandes, cuando en su mayoría son trabajadores de pueblos .

Una de las trabajadoras argumentó que su esposo lleva 4 años de fallecido dándole en herencia la plaza, ha ido y venido con papeles, tendiendo el respaldo del Sindicato pero asegura que la dirección general le ha cerrado las puertas.

Finalmente mencionaron que esta semana se estarán manifestando para que resuelvan no solo sus pagos, si no todas las exigencias que se vienen arrastrando, de no ser escuchados a partir de la próxima semana podrían hacer manifestaciones de otro tipo para que se les haga caso.