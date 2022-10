¡No se tocan el corazón! Vendedoras ambulantes son golpeadas por fiscales municipales

Tuxtla Gutiérrez. Dos mujeres resultaron golpeadas la mañana de este jueves mientras se realizaba un operativo en contra de vendedores ambulantes por parte de Fiscales municipales en el centro de la capital chiapaneca.

Las agraviadas mencionaron que se encontraban vendiendo sus productos a la altura de la 7 avenida Sur y esquina de la 2 poniente del barrio el Calvario, cuando una camioneta con los servidores públicos llegaron.

Sin mediar palabra los trabajadores locales encargados del ordenamiento del comercio informal en el primer cuadro de la cuidad llegaron y les arrebataron la mercancía y posteriormente lo subieron a una pick Up y huyeron.

"Estábamos vendiendo con mi hermana productos , estábamos paradas cuando llegaron y sin darnos cuenta nos quitaron nuestras cosas, cuando intenté hacer algo me golpearon y me lastimaron mi mano, me dejaron una herida, a mi me pegaron, mi mercancía es totomoste, son como 600 pesos" dijo la agraviada.





Personal de protección civil municipal acudió a la revisión de la damas, pero únicamente se les realizó curación y vendaje en el lugar / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





Personal de protección civil municipal acudió a la revisión de la damas, pero únicamente se les realizó curación y vendaje en el lugar, ya que a su valoración no representa peligro en su vida.

Las femeninas pidieron que la autoridad competente que les devuelvan sus cosas y los dejen vender, ya que por necesidad llegan a comercializar, además que únicamente venden productos regionales ni ilegal.