¡Hoy se dejan al aire! Día mundial sin brasier

No creas que este día no tiene importancia, realmente se trata de hacer reflexión en nosotras las mujeres para tomar conciencia sobre nuestra salud, sobre todo en el tema del cáncer de mama.



Muchas mujeres consideran que el sostén es una prenda muy incómoda y en ocasiones hasta dolorosa. Por lo que cuando no se usa, es una sensación de comodidad y libertad. Aunque definitivamente es algo que en cada mujer puede ser diferente, cuestión de gustos sobre todo.





Te puede interesar: Un mes de tratamiento contra el cáncer en Chiapas puede salirte un ojo de la cara, prevenlo





¿Cómo se originó está fecha?



Se creó originalmente el 9 de julio de 2011, pero fue por primera vez, el 19 de octubre de 2011 que se celebró, en un evento denominado Día Bra o Bra Day (Breast Reconstruction Awareness), por iniciativa del cirujano plástico de Toronto, el Dr. Mitchell Brown.



Fue en el 2014 que la fecha se movió al 13 de octubre, en el marco del mes de la concienciación sobre el Cáncer de Mama.

¿Es malo usar sostén?



El brasier no debe usarse por demasiado tiempo, así que si las mujeres tienen una sensación de alivio al quitarse el brasier, probablemente significa que debe reducir su uso, al menos un par de horas al día o encontrar un modelo que sea adecuado para su talla y de una tela que permita la transpiración.

Estos son algunos de los beneficios de no usar sosten:



Ayuda a disminuir contraer el hongo cándida en esta zona del cuerpo, sobre todo en las mujeres con pechos prominentes.



Mejora la oxigenación de esta zona y elimina la acumulación de humedad.





Mejora la circulación sanguínea en la zona, lo que genera el cuidado de los tejidos y se evita el oscurecimiento de esta parte del cuerpo y su alrededor.



Al no usarlo, el cuerpo desarrolla un apoyo natural para hacer el pecho más fuerte.

¿Es posible que no usar brasier haga que se caigan los senos?



Lo que se ha comprobado es que uno de los grandes beneficios de no usar brasier, es que contrario a esta creencia, dejar de utilizarlos en el día a día fortalece los pechos y retrasa la posterior flacidez de esta parte del cuerpo.



Recuerda siempre usar tu talla y un modelo que te haga sentir comoda, no siempre tiene que ser primero la apariencia, primero nuestra salud.