"La discriminación entre mujeres es una realidad": Abogada

La discriminación entre mujeres es una realidad que se debe reconocer y combatir, afirmó la abogada Guadalupe de la Cruz Palacios, del Colectivo Mujeres por San Fernando, en una entrevista.

Según la abogada, existe una rivalidad entre mujeres que se manifiesta en el deseo de borrar el éxito de otras y en la discriminación hacia aquellas que no tienen la misma apariencia o status social. Esto, en última instancia, favorece a los hombres y perpetúa la desigualdad de género.

"Existe una verdadera y es muy cierto, una especie de una relación de amor y des amor entre las mujeres, esto es resultado o consecuencia de la rivalidad, eso es verdad, tenemos que reconocerlo, entre las mujeres hay mucha rivalidad en querer acceder a mejores puestos, dándole una patada a su compañera mujer cuando todas debemos ser hombros para poder ser escaleras y las mujeres avancen".





Para de la Cruz Palacios, es importante avanzar en amistad, unidad y paz entre mujeres, en lugar de fomentar la rivalidad y la agresión. La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una oportunidad para reflexionar sobre esta problemática y buscar soluciones que permitan a las mujeres trascender y lograr una igualdad real.





Si bien la abogada se opone al vandalismo, cree que este no es el camino para visibilizar la lucha de las mujeres, sino que se debe luchar de forma pacífica y solidaria. De esta forma, se logrará un mayor respeto hacia las mujeres y se fomentará su empoderamiento. En conclusión, se debe cambiar la forma de lucha y fomentar la no agresión, la solidaridad y el respeto entre mujeres para lograr una verdadera igualdad de género.

"No la podemos comparar con el vandalismo, yo sí no estoy de acuerdo con el vandalismo, no estoy de acuerdo en vandalizar, porque quienes tienen su negocio ellos saben cómo lo trabajan, eso sí es triste... yo sé que me van a criticar mucho de lo que estoy diciendo, pero así no vamos a llegar a ningún lado, yo sé que nos queremos visibilizar las mujeres pero no en esta cuestión de la violencia, de agresión; la agresión no nos va a llevar a ningún lado".