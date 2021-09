Madre de víctima de feminicidio exige castigo para el responsable

La señora Maricruz "N", madre de Karla Yesenia "N", víctima de feminicidio cometido el 4 de julio del 2018 en Tuxtla Gutiérrez, exige castigo en otra del responsable, denuncia dilación en la procuración y administración de justicia, a tres años del crimen, pese a haber presentado todas las pruebas, ratificado denuncias y presentación de testigos, las investigaciones no avanzan.

A los pies de una frondosa ceiba en la plaza central de la capital, colocó una cruz y depositó flores, llama la atención de la sociedad para demandar alto a la impunidad y la corrupción, así como para insistir en el esclarecimiento total de los hechos, expuso ante los medios de comunicación.

"Ya llevamos más de tres años de lucha por la justicia, se dicto sentencia de ocho años al imputado, mismo que metió un recurso de apelación que no nos favoreció al cien por ciento, el Juez Manuel Martín Antonio Álvarez, ha faltado a la veracidad, nos ha pedido la testimonial de dos testigos".





Puedes leer: Comisión de atención a feminicidios del Congreso del Estado sin rendir informes





En conferencia de prensa, comentó que el pasado lunes el Juez Manuel Martín Antonio Álvarez desechó la posibilidad de que la antropóloga de la Fiscalía General del Estado pudiera emitir una testimonial, la que sería fundamental en la reclasificación de la carpeta de investigación, lo que ha generado molestia entre la familia, hay un actuar no apegado a derecho y no se está haciendo justicia.

También debieron solicitar la testimonial de un policía y resulta que en la versión del juez no lo encuentran, su postura es que se desecha esa testimonial, y ante ello denunciaré ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para exigir el hecho de que "los jueces se venden', con lo que aumentan el dolor para la familia, se trata de un feminicidio, y lo quieren hacer creer que se trata de un homicidio doloso, insistió.





La señora Maricruz "N", madre de Karla Yesenia "N", víctima de feminicidio cometido el 4 de julio del 2018 en Tuxtla Gutiérrez, exige castigo . / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"A mi hija la asesinaron, la tiraron en la calle, le pasaron en carro encima para hacer creer que se trata de un atropellamiento, cuando no lo es, hay un enorme dolor, lo que aumenta, y voy a exigir la exhumación de cadáver aunque sea más doloroso, porque hasta hoy no existe la justicia", recalcó.

A lo hace falta gente capacitada, honesta y que actúe con justicia en la Fiscalía General del Estado y en el Poder Judicial, porque los juzgados están actuando de manera injusta en el caso de los feminicidios, eso no se vale, aumentan el llanto, el dolor, la desesperación y la injusticia, insistió.

No hay la justicia que queremos, no hay la justicia que exigimos, no hay la justicia que merecemos, no hay quien actúe en contra de los asesinos, el feminicidio se cometió el 4 de julio del 2018, y ahora tenemos que lucha contra el poder que no aplica la ley, apuntó.