Menores detrás del volante son un peligro, afirman ciudadanos

En Tuxtla Gutiérrez existen los permisos de conducir especiales para aquellos que aún no cumplen los 18 años; este trámite se tiene que hacer con la presencia de los padres de familia aunque no le guste a mucha gente pues afirman que los menores de edad no deberían estar en el volante. El permiso especial se da a partir de los 16 años y debe actualizarse cuando se convierte en un ciudadano legal.

La Secretaria de Tránsito Municipal tiene esta función desde hace más de una década y es que el conducir no es un impedimento para los jóvenes que aún no tramitan su ine pues esta la opción de tramitar el permiso especial en compañía de lo padres, sin embargo, esto no es algo que le agrade a los ciudadanos pues afirman que los menores no tienen precaución detrás del volante.

Hace un par de días en la capital chiapaneca se suscitó un accidente de tránsito de dos jóvenes, situación que hizo explotar la bomba, pues en redes sociales se empezó a debatir sobre si los menores deben contar con este permiso que se le otorga de manera temporal hasta cumplir la mayoría de edad. Los ciudadanos afirman que deben de esperar hasta ser legal para conducir no obstante mencionan que esto no es todo culpa de ellos sino también de sus padres.





“El último accidente fue de dos jóvenes y si nos ponemos a contar hay muchos más por semana; hay más de menores de edad que de adultos ya que ellos no tienen responsabilidad al manejar e incluso lo hacen en estado de ebriedad” Juan Domínguez, conductor.

Por ahora luego del último percance, los ciudadano esperan que las autoridades pongan más rigor en cuanto a quienes le dan el permiso y de igual forma exhortan a los padres a crearle conciencia a los jóvenes para evitar los accidentes de tránsito que podrían llegar a ser mortales.

“Quizá que al menos se hagan más exámenes, que pongan un poco más de criterio y que también los padres de familia sean más conscientes para darle los vehículos cuando aprendan a ser responsables pues nunca se sabe qué accidente va a convertirse en uno que sea mortal” finalizó.