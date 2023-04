Familiares de desaparecidos de Pantelhó exigen justicia

Familiares de las 19 personas desaparecidas en el municipio indígena de Pantelhó siguen en espera de justicia, el 26 de julio del 2021 fueron privados de su libertad y nunca más supieron de ellos, este viernes 28 de abril una comisión acudió a Tuxtla Gutiérrez en espera de información sobre su queja de desaparición de personas.

La señora Francisca Fidencia Morales Monterrosa, encabeza la comisión de familiares de los desaparecidos y expone que la Fiscalía General del Estado no ha generado resultados de la queja de desaparición forzada de personas en aquel municipio indígena de la región Altos de Chiapa.

Familiares de las 19 personas desaparecidas en el municipio de Pantelhó siguen en espera de justicia / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Le acompañan unas diez personas, y nada que solo le pide a Dios fuerzas, porque da mucho coraje con lo que ha pasado, nadie sabe, nadie supo qué es lo que pasó, porque la desaparición de nuestros familiares y no hay resultados en materia de investigación, no obstante que la Fiscalía General del Estado ofreció a finales del 2022 una recompensa de 500 mil pesos para quien o quienes aporten información que de con el paradero de los desaparecidos no hay resultados.

Solo le pide a Dios fuerzas, porque da mucho coraje con lo que ha pasado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Los desaparecidos son Filiberto Aguilar Ballinas, Filiberto Aguilar Hidalgo, Isidro Mario Cruz Alcázar, Catarino Martínez Aparicio, Juan Ruiz Hernández, Alfonso Aguilar Morales, Luis Fernando Aguilar Moreno, Julio César Urbina Gutiérrez, Leovigildo Raúl Ramos Cancino, Alejandro Díaz Gómez, Luis Ángel Santiago Marcelo, Manuel de Jesús Ruiz López, Delmar Octavio Gallegos Alfaro, Miguel Ángel Díaz Monterrosa, Mariano Gómez Gómez, Juan Sántiz Pérez, Manuel Sántiz Gómez, Lucas Sántiz López y María o Sántiz Hernández.

Vinculado con la desaparición está en la cárcel el ex presidente del Concejo Municipal de Pantelhó, Pedro Cortés, pero no aporta elementos para la búsqueda de los desaparecidos, la injusticia no se aplica, sigue en aquel municipio la injusticia, el desplazamiento de las familias a dónde no pueden regresar por riesgo a nuestra integridad.

