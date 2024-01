Juan Horacio, víctima olvidada de enfrentamiento entre zapatistas y ejército

Ya se cumplieron 30 años de la llamada "Lucha Zapatista" y mientras los integrantes y seguidores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) festejaron en diciembre de 2023 y a inicios de enero de este 2024 el surgimiento del movimiento, Juan Horacio Pantoja no tiene nada qué festejar pues, al contrario, él cumple 30 años de que el movimiento insurgente cambiara su vida y no precisamente para bien; el pagó parte de "los platos rotos".

Horacio Pantoja Gómez fue paramédico de la Benemérita Cruz Roja Mexicana cuando ocurrió el levantamiento armado; cuenta que el 1 de enero de 1994 su vida cambió para siempre; se desató el infierno en la zona de Rancho Nuevo y el acudir al llamado de auxilio casi le cuesta la vida.

"La agresión fue provocada por parte del Ejército, al enterarnos del conflicto nos reclutamos en la base para estar al pendiente de la ciudadanía, recuerdo que acudimos a un llamado para atender heridos en la zona de Rancho Nuevo, en San Cristóbal de las Casas pero no pudimos cruzar; cuando regresábamos fuimos agredidos por armas de fuego de alto poder y la ambulancia fue impactada por una granada de fragmentación, en donde perdí la pierna derecha y sufrí una fractura múltiple del fémur en un 86 por ciento", señaló el ex paramédico.





A partir de ahí todo fue diferente para él y agregó que “Desde hace 30 años se me ha complicado conseguir un empleo debido a mi situación, ya que me cuesta demasiado desplazarme caminando; me he sometido a 27 cirugías y 3 prótesis para poder estar en un 60 por ciento de mi capacidad física; hablamos de un ataque a un organismo internacional y el gobierno federal no se dio por enterado, no existe en los registros, todo mundo se hizo de la vista gorda", indicó Horacio Pantoja.

La ambulancia fue dañada por una granada de fragmentación / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas La ambulancia recibió impactos de bala y el impacto de una granada / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas La ambulancia recibió el daño en Rancho Nuevo / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas Tras el impacto Horacio Pantoja Gómez sufrió lesiones severas / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas Tras el impacto Horacio Pantoja Gómez sufrió lesiones severas / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Finalmente, dijo que el impacto psicológico y físico que vivió es difícil quitárselo “Agradezco al EZLN que fueron los únicos que se deslindaron del ataque, yo pido a los altos mando del Ejército Mexicano resarcir un poco los daños", puntualizó.