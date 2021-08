En San Cristóbal alertan por falsos rescatistas de animales

San Cristóbal de Las Casas.- Miguel Ángel Aguirre, responsable del Centro Canino Municipal (CECAM) alertó sobre falsos rescatistas de animales que operan en la ciudad y se encuentran pidiendo dinero, cuando en su vida han ayudado a una mascota en abandono y únicamente se encuentran lucrando con la buena voluntad de la gente.

“Muchos los acumulan en sus casas, los mantienen en mal estado y piden dinero, mucha gente perdió de vista el fin que era ayudar a los animales y ya ven esta actividad como negocio, incluso se ha reportado gente que pide dinero en redes sociales, que en su vida han ayudado animales y se encuentran pidiendo aportaciones, es una forma de vivir prácticamente” dijo entrevisto al respecto.





Declaró que afortunadamente la mayor parte de rescatistas son confiables, pertenecen a alguna agrupación, organización o son independientes, “apoyan mucho a la sociedad invierten tiempo dinero y esfuerzo para tratar bien a los animales y para ayudarlos, pero como en cualquier actividad hay polos opuestos, hay gente que abusa de la necesidad de los animales”.

Asimismo, dijo que no tienen una cifra exacta de cuántos animales se encuentran en situación de calle, ya que los motivos son muchos, principalmente la falta de planeación de la gente al tener una mascota, “la gente debe pensar tener una mascota, qué tipo, dependiendo de las condiciones de su casa, tener un perro es un compromiso de vida, es dar alimentación, servicios médicos, vacunas, entre otros”.

“Si alguien no se encuentra dispuesto a eso, que no se haga responsable, porque en la calle vemos perros quemados, golpeados; sin embargo ese fenómeno ha disminuido, estamos cambiando, entonces la invitación es analizar qué tipo de mascota van a tener, incluso hay gente que tiene mascotas exóticas, como reptiles, boas, iguanas, algunos tipos de reptiles pequeños que no saben ni cómo cuidarlos”, concluyó.