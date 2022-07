Funcionarias de Pantelhó fueron destituidas y no tuvieron acceso a la justicia

En el municipio indígena de Pantelhó no se ha esclarecidos la violencia política y en razón de género cometido en contra de ex servidoras públicas municipales, mismas que fueron destituidas por el Congreso del Estado, en cambio, no se les garantizó la protección de la justicia y ahora se encuentran en estado de indefensión.

El Observatorio para la Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas manifiesta su preocupación y rechazo ante los actos de violencia manifestados en contra de la ex Concejal Síndica, la ex Concejal Regidora Segunda y la Presidenta del DIF Municipal de Pantelhó, quienes los denunciaron a través de un video y un escrito de fecha 31 de mayo dirigido a autoridades federales y estatales, entre otras.





Las tres mujeres, dos con cargo en el Concejo Municipal de Pantelhó designado por el Congreso d Estado para el periodo 2021-2024, y una con cargo administrativo en un órgano municipal, expresaron: “nos dirigimos respetuosamente a ustedes para pedirles su intervención, apoyo y solidaridad, ante la violencia política en razón de género que sufrimos la madrugada del pasado 14 de mayo por parte del grupo armado Los Machetes, día en que estos delincuentes entraron a muestras viviendas con armas de fuego, para llevarnos con el uso de la fuerza a la Comunidad San José Tercero, donde bajo amenazas y ejerciendo sobre nosotras violencia física, moral y psicológica nos obligaron a firmar papeles que eran renuncias, sometiendo también a nuestros esposos por la fuerza".

Los hechos denunciados pusieron en riesgo la integridad física y patrimonial de las mujeres, por lo que en su momento el Observatorio hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones tome el caso y realice todas las acciones que permitan la protección y salvaguarda de los derechos humanos de las agraviadas, de manera oportuna para frenar la situación que denunciaron públicamente.





Asimismo, solicitaron respetuosamente la inmediata intervención de las instancias que tengan competencia en este asunto, para evitar que las conductas aludidas contra las mujeres continúen y puedan tener consecuencias fatales.

El Observatorio para la Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas, condena cualquier acto que lesione el derecho de las mujeres a participar en la vida pública de su comunidad, libre de cualquier tipo de violencia, y se mantiene atento a dar seguimiento al caso en el ámbito de las atribuciones de sus integrantes.

Las mujeres agraviadas fuero designadas a finales de diciembre del 2021 por el Congreso del Estado y destituidas por el poder legislativo y en su lugar nombró a otras autoridades municipales en ese mismo municipio indígena de los Altos de Chiapas.

Formaban parte del destituido concejo municipal de Pantelhó integrado por Pedro Cortés López como presidente; Sandra Gutiérrez Cruz, síndica y Diego Mendoza Cruz, Petrona Entzin Méndez y Antonio Jiménez Cortés, concejales regidores, que junto con la presidenta del DIF Municipal, fueron destituidas el viernes 24 de junio del 2022 y nombrado un nuevo concejo municipal.