Persiste la toma de instalaciones del Icheja en San Cristóbal

Municipios

A 13 días del paro de labores y toma de las instalaciones de la delegación del Instituto Chiapaneco, Educación de Jóvenes y Adultos en Chiapas (Icheja) en San Cristóbal de las Casas, el grupo de trabajadores aún mantienen tomada las 3 instalaciones en esta ciudad, y que hasta este momento no se ha solucionado sus demandas, por lo que piden a la dirección general de Icheja resolver este problema.

El motivo de la toma de las instalaciones ocurrido desde el pasado 16 de enero de 2024, es que los 404 trabajadores del Icheja en el estado, es por la falta de pagos de vales que reciben cada fin de año y que esto viene proporcionando el gobierno desde hace 20 años, pero que hasta este momento no se han entregado los vales correspondientes en el 2023, y que trataron de pagar con una tarjeta de monedero electrónico el cual los trabajadores no estuvieron de acuerdo, porque existen lugares donde no se cuenta con los establecimientos para poder utilizar estas tarjetas.

Local Protesta de trabajadores de ICHEJA demandan sus derechos

Al realizar un recorrido en las instalaciones de Icheja delegación San Cristóbal, se observó que en el interior se encuentran trabajadores realizando guardias y comentaron que se han sentado a dialogar con la dirección de Icheja Gustavo Gómez Ordóñez, pero que no hay avances, por lo que seguirán manifestándose desde las sedes de cada delegación, hasta que sean solucionados sus demandas entregarán el edificio donde han permanecido durante 13 días.

Los trabajadores, han dicho que la única demanda es el pago de vales en efectivo o en su caso la entrega de los vales como lo han recibido durante 20 años, pero, lamentablemente el coordinador actual de Icheja se ha negado a otorgar los vales a los trabajadores de este instituto.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️