Más de 40 trabajadores del ICHEJA de SCLC se unen a paro laboral

Desde la mañana de este martes, tres oficinas del Instituto Chiapaneco de Educación de Jóvenes y Adultos (ICHEJA), ubicadas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, se declararon en paro de labores y cerraron en exigencia a pagos de vales de fin de año, así como la indemnización a trabajadores por antigüedad, entre otras que dicho instituto aún les adeude, uniéndose así a los más de 400 en paro en la entidad chiapaneca.

Al respecto, Flor de María Gómez Díaz, representante sindical de la Coordinación de la región Altos de Chiapas, en entrevista dijo, que este año les suspendieron el pago de vales de despensa que les venían pagando cada fin de año y que hasta el momento no les han pagado, por lo que exigen a las autoridades competentes resolver este tema de pagos atrasados.

“Estamos aquí cerrando las oficinas de la delegación SCLC, por un acuerdo general de los 404 compañeros que conformamos el Instituto Chiapaneco de Educación de Jóvenes y Adultos en Chiapas. Esta manifestación y este paro lo iniciamos la semana pasada con una rueda de prensa que hizo el secretario general del sindicato Guillermo Rivera Sánchez, dando a conocer nuestras demandas, ante la negativa de las autoridades al otorgar los vales de fin de año que siempre nos han proporcionado durante 20 años y hasta ahorita no nos han pagado, ya que en 2023 nos quisieron pagar con una tarjeta de monedero electrónico, el cual los trabajadores no están de acuerdo pues existen lugares donde no se cuenta con los establecimientos para poder utilizar éstas tarjetas”, señaló.

Agregó que, también están exigiendo el pago de las primas vacacionales por antigüedad a sus compañeros porque muchos de ellos han cumplido sus años de servicio, otros ya se jubilaron y hasta la fecha no les han liquidado, “viendo las necesidades de los trabajadores el director general Gustavo Gómez Ordóñez, no ha hecho caso a nuestras demandas, por eso el día de hoy todas las coordinaciones de las 22 zonas que hay a nivel estatal, tomaron las oficinas”.

Trabajadores cerraron las oficinas del ICHEJA / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Finalmente, dijo que en San Cristóbal de las Casas las tres oficinas que existen fueron cerradas, así como en otros municipios donde existen coordinaciones del ICHEJA fueron cerradas también.“Solo en San Cristóbal hay alrededor de 40 trabajadores, y este paro es indefinido, mientras que no se resuelvan los problemas de los trabajadores aquí vamos a estar”.