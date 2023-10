Normalistas de Jacinto Canek denuncian represión policial durante manifestación en San Cristóbal

A pesar de que existen imágenes de los estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek (ENIIB), cuando estaban obstruyendo la vía de cuota del tramo carretero San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez a la altura de la caseta de cobro, colocando tablas con clavos para evitar el paso de los automovilistas, y luego del regreso a San Cristóbal a bordo de dos autobuses de la Ómnibus de Cristóbal Colón (OCC), al bajar de las unidades fueron interceptados por la policía a la altura del km. 46, quienes les decomisaron varias tablas con clavos, maderas, entre otros objetos, los normalistas en un escrito se quejaron que fueron golpeados pero que no fueron derrotados.

Fotos: Cortesía normalistas/policía

Señalaron que como estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek luchan en contra de la represión y resistiendo por las causas que son justas y correctas, dejan en claro que, a pesar de recibir represiones y daños a su integridad física seguirán luchando para el bienestar de la Normal.

Puedes leer también: Normalistas marchan en Tuxtla Gutiérrez, exigen reparación de autobuses escolares

“Con la problemática que hemos tenido desde hace más de un mes causada por la mala condición de nuestras unidades escolares que los han vuelto inseguros y que ha repercutido en la suspensión indefinida de nuestras actividades académicas, nosotros desde siempre le habíamos apostado a resolver nuestra problemática a través del diálogo y de las actividades pacíficas, sin embargo, transcurrió demasiado tiempo y no vimos avances para nuestra situación, dimos de nuestra parte para acordar una solución a nuestras demandas, respetamos todos los parámetros y modos que debieron de seguirse pero a pesar de todo eso, nunca existió ese mismo trato de parte de las autoridades educativas y gubernamentales”, señalaron.

Fotos: Cortesía normalistas/policía

De este modo, dijeron que el pasado jueves 5 de octubre como estudiantes de la Jacinto Canek hicieron presencia ante la capital del Estado para manifestarse, realizando en todo momento actividades pacíficas con el fin de hallar respuestas favorables para la solución de sus demandas, no obstante, las autoridades educativas y gubernamentales no hicieron nada al respecto, “a nosotros nos causaron desgastes físicos y económicos, no nos dieron una solución para nuestras demandas”.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️

“El pasado viernes 6 de octubre nos encontramos manifestándonos pacíficamente en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo sin dañar la integridad física de algún transeúnte, el gobierno ordenó la llegada de las fuerzas policiacas sin ninguna otra intención más que reprimirnos y hostigarnos como si de delincuencia se tratara, dejando como saldo a varios compañeros heridos, como estudiantes luchamos por hacer valer nuestros derechos pero no se reprimen con las fuerzas policiacas, con sus gases lacrimógenos, con balas de goma, con persecuciones y fuerza física, de cualquier acto que pueda suceder en contra de los normalistas de la Jacinto Canek responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, por lo que exigimos la pronta reparación de las unidades escolares, no a la represión hacia las escuelas normales y respeto a la organización estudiantil”, concluyeron.