Piden a la CIDH dicte informe de fondo por la masacre de Acteal

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal consideraron que los autores intelectuales de la Masacre de Acteal deben ser investigados y encarcelados, y no debe negociarse, y es por eso el llamado a Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) dicte el informe de fondo.





En su más reciente comunicado firmado por Cristóbal Ruiz Arias y Gerardo Pérez Pérez, Presidente y Secretario, reafirmaron su convicción de lucha y construcción de la Justicia Verdadera “el Lekil Chapanel, porque no nos hemos cansado, no nos hemos vendido, porque no olvidamos; porque nunca daremos la espalda, ni traicionamos la memoria de nuestros padres y madres, hermanas y hermanos, hijas e hijos y los 4 bebés que nunca vieron la luz del día, sino su maldad y cobardía”.

A 23 años y 5 meses de la Masacre de Acteal, manifestaron su preocupación a la CIDH que cada año, que cada mes, que cada semana, que cada día, que cada noche, que cada hora, que cada segundo que pasan, “cada vez más se está enraizando la impunidad y en consecuencia México se ha vuelto ensangrentado por la violencia y la muerte provocado por el mismo gobierno junto con sus policías y militares a la par con el crimen organizado”.

Recuerdan al pueblo de México y a la CIDH que tanto los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, gozan de total impunidad, y tienen nombre y apellidos, entre ellos “Ernesto Zedillo Ponce de León, ex Presidente de México; Emilio Chuayffet Chemor, ex Secretario de Gobernación; el Gral. Enrique Cervantes Aguirre, ex Secretario de la Defensa Nacional; Gral. Mario Renán Castillo Comandante de la Séptima Región militar a cargo de la creación de los paramilitares en Chiapas entre el año 1994 a 1997 y Julio César Ruiz Ferro ex gobernador de Chiapas”.





“Deben ser investigados y encarcelados por acción y omisión en los hechos previos y durante la masacre de Acteal. Si a estos criminales se les dejan libres, serán el ejemplo de sus acciones de los nuevos gobiernos en turno y de policías y militares que matar es el modo de gobernar aquí en México, pero, si se les castiga y paguen en la cárcel todas sus barbaridades y crímenes, entonces los políticos y gobiernos en turno se darán cuenta que el pueblo tiene el poder y hay que respetarlo”, consideran.

Finalmente reiteran a la CIDH, que seguirán insistiendo en pedirle que dicte el informe de fondo, pase lo que pase, “porque nuestra misión como organización pacífica y No Violenta es detener la guerra, luchar contra toda impunidad y defender la vida, porque queremos vivir en paz, disfrutando con nuestras hijas e hijos la autonomía que estamos construyendo en nuestro pueblo”.