¡No quieren dar la cara! los que aprobaron el derribo de árboles en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Sin dar explicación a la ciudadanía los servidores públicos que autorizaron el derribo de 485 árboles en Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Carlos Orsoé Morales Vázquez, ex Secretario del Medio Ambiente e Historia Natural, durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, ex diputado federal por el PRD y ex diputado local por el PRI, junto a el se escudan otros regidores que están de acuerdo en el derribo de estás especies frente a los parques Caña Hueca, Joyyo Mayu y Tuchtlán.

La sindica Maria de los Angeles Suárez Domínguez, también aprobó en dictamen que orden reducir los bosques de la capital, es militante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), al igual que el munícipe, Morales Vázquez.

Otro de los regidores de Morena que estuvo de acuerdo en que sean derribados los árboles es José Ranulfo Esquinca kobeh; así como Marcela Castillo, regidora de Morena; el regidor Alexis Velázquez, de Morena también está a favor de que sean derribados los árboles frente a estos parques en la capital de Chiapas.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Mientras tanto, la regidora Jary Vanessa Peña, es también de Morena y votó a favor de que se derriben 485 árboles, los regidores que no votaron a favor del derribo son Bárbara Altúzar y Salvatore Constanzo Ceballos, ambos de Morena.

Las regidoras del PRI, Adriana Guillén y Paola Palomeque, del PAN, fueron las que votaron en contra del derribo de 485 árboles, cuestionaron el dictamen que elaboró la Comisión de Ecología y Cambio Climático, de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, la regidora Jary Vanessa Peña Quan, la responsable de elaborar el dictamen para el derribo de 485 árboles tampoco ha dado una explicación a la ciudadanía.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

El dictamen para fue sometido a aprobación en el cabildo lo realizaron los regidores con el apoyo del Secretario del Medio Ambiente y Movilidad Urbana de Tuxtla Gutiérrez, Aurelio Cruz Ovando, ex delegado en Chiapas de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA) que autoriza el derribo de 485 árboles en la capital del estado.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales es el propio presidente municipal, Carlos Orsoé Morales Vázquez; la presidenta de la Comisión de Hacienda, la síndica María de los Angeles Suárez Domínguez; la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la regidora Marcela Castillo Atristain; la presidenta de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la sindica Maria de los Angeles Suárez Domínguez; el presidente de la Comisión de Mercados y Centros de Abasto, el regidor José Ranulfo Esquinca kobeh; la presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia Social, la regidora Paola Palomeque Ramos; la presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, la regidora Adriana Guillén Hernández.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, la regidora Karem Levit Magariño Pardo; la presidenta de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Artesanía, la regidora Jary Vanessa Peña Quan; la presidenta de la Comisión de Recursos Materiales, la regidora Karem Levit Magariño Pardo; el presidente de la Comisión de Contratación de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el regidor William Alexis Velázquez Cruz; la presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Silvicultura, la regidora Paola Palomeque Ramos; la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia, la regidora Marcela Castillo Atristain; el presidente de la Comisión de Planeación para el Desarrollo, el regidor José Ranulfo Esquinca kobeh.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Protección Civil, el regidor José Ranulfo Esquinca kobeh; la presidenta de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos, la regidora Marcela Castillo Atristain; la presidenta de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios, la regidora Adriana Guillén Hernández; la presidencia de la Comisión de Juventud y Deporte, la regidora Marcela Castillo Atristain; la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, la regidora Jary Vanessa Peña Quan y la presidenta de la Comisión de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la regidora Barbara Altúzar Galindo.

