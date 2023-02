Personal de tránsito municipal denuncia despido injustificado

Los policías municipales Juan Manuel Trujillo López y Nallely Hernández Vázquez, denunciaron que fueron despedidos de manera injustificada de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, el día martes "fuimos notificados de que estábamos dado de baja".

En conferencia de prensa, explicaron que al presentarse a su trabajo les asignaron un vehículo que los traslado a las instalaciones de la institución en el libramiento norte oriente de la capital dónde les entregaron un documento que les daba cuenta de su baja de la corporación.

De acuerdo con Juan Manuel Trujillo este despido del que fueron notificado es resultado de un proceso administrativo que les iniciaron a ambos el año pasado del que no nos habían dado respuesta y que que está fuera de todo acto de justicia.





"El día miércoles nos volvemos a presentar a nuestra área de trabajo y ya no nos dan acceso; no nos explican las causa del procedimiento, es totalmente parcial, no se nos dice los motivos, y es totalmente violatorio de los derechos humanos", mencionaron.

Exponen que se han violentado sus derechos a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a cargo de Jorge Alexis Zuarth Córdova, pero también, consideran que tiene alguna responsabilidad el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, por haber estado de acuerdo en que se violenten sus derechos y ahora ven riesgo a su seguridad e integridad.