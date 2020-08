Presidenta municipal de Simojovel no ha entregado cuenta pública 2019: Congreso del Estado

Esta tarde compareció la presidenta municipal de Simojovel de Allende, Viridiana Hernández Sánchez, acompañada del tesorero, una regidora y tres regidores, ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y Auditoría Superior del Estado, ante el incumplimiento de la entrega de la cuenta pública 2019, en que habría ejercido un presupuesto superior a los cien millones de pesos.

El 30 de abril de este año debió cumplir con la entrega, 26 municipios solicitaron prórroga no así Simojovel, que ha seguido ejerciendo los recursos públicos pero no ha dado cuenta sobre el destino, expuso la diputada Ana Laura Romero Basurto, que advirtió, no se tolerará ningún desvío o malversación.

Viridiana Hernández, explicó que por cuarta ocasión ha cambiado contadores públicos responsables del manejo de recursos, en tanto que el tesorero se enfermo de coronavirus, al igual que su papá que falleció por esa enfermedad que afecta a Chiapas, lo que ha impedido cumplir con la disposición fiscal.









El Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, expuso que es inevitable la rendición se cuentas, se van a asumir las responsabilidades, al igual que en otros casos como Teopisca, Chalchihuitan, la responsabilidad trasciende a siete años, no solo tres a partir de la toma de posesión del 1 de octubre del 2018.

La falta de contadores en el ayuntamiento no es una excusa, hay incumplimiento y deben fincarse responsabilidades primero al interior, luego llegará a los responsables de obras, tesorería, regidores y síndico, además de la alcaldesa.

A finales de septiembre iniciará auditoría amplia al ayuntamiento de Simojovel, la pandemia del coronavirus no debe ser pretexto para no cumplir y habrá sanciones primero económicas y las que vaya determinando la legislación municipal, si es necesario se dará parte a la Fiscalía General de Justicia y por asunto de juicio político, al Congreso del Estado.