Programas federales dejarán una derrama económica mayor a 5 mil mdp en este 2023

En Chiapas dos programas federales alcanzarán una inversión mensual de 427 millones 294 mil 651 pesos y en el año, esta ascenderá a 5 mil 127 millones 535 mil 820 pesos con 64 centavos. Los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Jóvenes Escribiendo el Futuro pretenden impulsar la formación y el empleo para las juventudes y la permanencia en las instituciones de educación superior de la entidad.

Jóvenes consultados beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro indican que prácticamente no hacen nada, simplemente están inscritos en una empresa, misma a la que tienen que depositar una cantidad de su beca a una cuenta que los empleadores les indican. Algunos ya concluyeron el periodo, otros están buscando empresas con los mismos amigos que ya han egresado del programa federal.

En tanto que otros jóvenes no han sido incorporados al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, no obstante mencionan que ya han intentado varias ocasiones, y pese a tener muy buenas calificaciones, no lo han logrado por diversas circunstancias que desconocen.





En Jóvenes Construyendo el Futuro, algunos jóvenes han intentando inscribirse pero no lo han logrado / Foto: Cuartoscuro





En Chiapas suman 49 mil 844 jóvenes inscritos en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, que reciben una beca mensual de 5 mil 258 pesos con 13 centavos, que en el mes reciben una suma de 262 millones 086 mil 231 pesos con 72 centavos, en un año recibirán la suma global de 3 mil 145 millones 034 mil 780 pesos con 64 centavos.

Mientras que el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga una beca de 6 mil 310 pesos mensuales y en Chiapas lo reciben 26 mil 182 jóvenes, que mensuales recibirán en conjunto 165 millones 208 mil 420 pesos, y en el año la suma global de mil 982 millones 501 mil 040 pesos.





En Chiapas dos programas federales alcanzarán una inversión mensual de 427 millones / Foto: Cuartoscuro





Estos dos programas incluyen aproximadamente a 76 mil 026 jóvenes en este 2023, las cifras de incorporados a ambos programas ya se irá moviendo en el transcurso del año, aumentará la cifra mensual y anual de ambos esquemas de financiamiento por parte del gobierno federal en Chiapas a cargo de la delegación de la Secretaría de Bienestar.

Los Jóvenes Construyendo el Futuro de Chiapas que estén interesados en el programa y que trabajen en empresas, negocios talleres a lo largo de su periodo laboral, obtendrán una beca mensual, al final de cada mes la beca será depositada en una cuenta bancaria, la instrucción durará un año y será revisada mensualmente por un tutor y una empresa, los beneficiarios deberán tener entre 18 y 29 años.