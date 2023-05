“Solo pido tiempo y amor”: Mamás ya no quieren cosas materiales

Este 10 de mayo las mamás chiapanecas festejarán el día de diferentes maneras, este día muchas de ellas asisten a restaurantes, convivios en casa o se dan un tiempo para ellas acudiendo a spas, ponerse uñas o arreglarse el cabello.

Ante esto El Heraldo de Chiapas realizó un sondeo preguntando a las mamás que les gustaría recibir en un su día, a lo que muchas coincidieron en decir que las cosas materiales salen sobrando, ya que lo más importante hoy es el tiempo así como el dar amor.

Para Ana Patricia ser madres es la experiencia más bonita que pudo haber tenido, para ella este 10 de mayo el gustaría que le regalaran flores, un viaje, o algo significativo.





Mientras tanto para Rosario Pinto Herrera ser madre ha sido muy difícil ya que al ser profesora de una escuela ha tenido que dejar a sus 2 hijos lejos, pero es el milagro más hermoso que la vida le pudo dar; “los hijos son la parte fundamental, es la Columba vertebral de una familia”, dijo.

Los regalos materiales para ella no son importantes, asegura que el tiempo, el amor son lo más importante que existen hoy en día y sobre todo la convivencia en familia.









Odalis López, dijo que Dios la bendijo con 3 hijos y nietas que también son como su hija, ella dice que con el amor que le den sus hijos es suficiente, ya que lo material sale sobrando.

La parte difícil de ser madre es perder a un hijo dice Deysi Elizabeth, Dios le dio la bendición de tener 3 hijos, un varón y 2 mujeres, pero la voluntad de Dios fue prestarle a su hijo por 20 años, ser madre para ella ha sido vivir, sufrir, morir y amar.









Lo único que pide para este 10 de mayo es salud, que renueve sus fuerzas para salir adelante y poder luchar por sus hijas y su nieta.

Para Arile ser madre ha sido de esfuerzo constante para sacar adelante con sus hijas quienes han sido un regalo de Dios; “he tenido que sufrirle o trabajar muy duro para ellas porque a veces se enferman o pasa algo y pues es necesario salir adelante”, dijo Arile.+









Por el momento ella no tiene pensado que le gustaría de regalo ya que no es importante para ella, asimismo hizo mención que una de sus hijas ya le dio dinero para que se compre lo que ella quiere, pero no ha pensado que comprar.

Es así como este día madres han dicho que lo importante hoy en día es el amor, el tiempo y la convivencia entre los hijos y los padres, es así lo que para ellas sería su mejor regalo.