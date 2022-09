TEPJF va contra los actos anticipados de campaña

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), actuará con los principios de neutralidad y equidad en la aplicación de la legislación electoral para el proceso electoral 2023-2024, contra la promoción personalizada anticipada tenemos que ser contundentes, evitar la propaganda oficial, lo mismo que contra la actos anticipados de campaña, dijo el magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa, Rubén Jesús Lara Patrón.

Expuso que hay dos condiciones que se deben cumplir para que haya la promoción personalizada, ligada a la propaganda gubernamental de un servidor público en el marco de un proceso electoral, tiene que tener intención de beneficiarse del proceso electoral y tiene que ver la proximidad del próximo proceso electoral.

Mencionó en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que la promoción personalizada no solo lo realiza el interesado, sino otros a su favor, mientras que los actos anticipados de campaña o precampaña se pueden presentar en cualquier momento y que contengan llamados expresos inequívocos para beneficiarse de un puesto de elección y de un proceso electoral.





El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuará con los principios de neutralidad y equidad en la aplicación de la legislación electoral para el proceso electoral 2023-2024 / Foto:Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Aclaró que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que acudieron a los seis estados en los que tuvieron proceso electoral este año, fueron impugnados pero la Sala Regional Xalapa del TEPJF declaró que no existe tal supuesto, aunque falta la daterminación de la Sala Superior.

En una mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también puede ser un buen candidato, para el 2024, fue impugnado, y la Sala Regional Xalapa declaró que no había actos anticipados de campaña.

Sin embargo, de lo que se trata es que todas las personas puedan competir en igualdad de condiciones, en equidad, se trata de actuar como autoridad en el ámbito de la legalidad, no favorecer ni a unos, ni a otros actores políticos, los análisis se tienen que hacer caso por caso que se vayan presentando ante el TEPJF, destacó.





Los funcionarios públicos tienen obligaciones y no hay que cerrar por completo el derecho a la libertad de expresión que tienen, todos los actores políticos tienen que conocer la ley, y no ver hasta donde les alcanza la ley, cuando hay espacios de ambigüedades ven si jalar la cuerda un poquito les alcanza o no les alcanza, pero para eso está el TEPJF, hay que darle sentido y operatividad a la norma en favor de la sociedad, reiteró.

En ese sentido, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, dijo que los temas más complejos de los procesos electorales son los actos anticipados de campaña y la promoción personalizada anticipada pero se tienen que denunciar.