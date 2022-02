Un amor imposible, aquí te contamos la historia de una pareja LGBTI

Un día mi prima subió la foto de sus amigos de la universidad en un estado de WhatsApp. La vi y de inmediato le escribí para saber quién era, me dijo que su amiga. Pasaron unos meses y no entendía por qué pero seguía pensando en ella, así que me puse el objetivo de tratar de conquistarla. Era una tarea difícil porque era una chica hetero y no daba su brazo a torcer; me la complicó, pero sabía que no era imposible.

Estudiaban criminología y criminalística, mi prima me dijo que tenían prácticas así que la acompañe. Fuimos a un parque y ahí la vi por primera vez en persona, tenía que hablar con ella o encontrar la forma de llamar su atención, y lo logré. Comencé a hacerle plática, ella no sabía de mí, aproveché para agregarla a Facebook y comencé a jugar mis cartas. Empecé a hablar con ella todos los días por mensaje porque no tenía su número de teléfono, fue transcurriendo el tiempo y logré conseguir su número. Me puso miles de pretextos.

También puedes leer: El contraste del amor entre generaciones, conoce las historias

Después de hablar casi cuatro meses, le dije que me gustaba, ella sólo me contesto con un "jaja, no me gustan las niñas, así que solo puedo ser tu amiga". No me di por vencida y continúe tratando de conquistarla.

Por trabajo me tuve que ir a Tuxtla, aproveche para tratar de conseguir una salida pues ahí radicaba. La invité a salir no una, si no miles de veces pero nunca tuve respuesta positiva, hasta que un día me sorprendió y me dijo “ok vamos por un café”; no podía dejar de sonreír al leer el mensaje. Me alisté para ir, aunque después de esa salida me tuve que regresar a Tapachula. Continúe con mis intentos pero fue hasta después de una año que logré algo. Trató de dejar de hablarme porque se comenzó a sentir rara: comenzaba a tener un sentimiento por mí el cual aproveché. Le pregunté si quería tener algo conmigo, ¡y aceptó!

Al día de hoy tenemos tres años de conocernos y 1 año y 6 meses de tener una relación. Ha sido difícil por muchas circunstancias, los tabús de las personas que no aceptan estas relaciones, pero puedo decir que encontré en ella estabilidad y al fin pude formar algo después de mucho tiempo. Encontré el amor.