Adopción ilegal de bebés, el lado oscuro de Facebook en Filipinas

La pobreza empuja a decenas de mujeres jóvenes embarazadas a dar en adopción a sus bebés a cambio de dinero en Filipinas, donde los padres que buscan un hijo pueden "comprar" un bebé por apenas unos cientos de euros a través de Facebook.

Recientemente, se produjo un ejemplo de esta preocupante situación en un apartamento de Manila. Joyce, una esteticista filipina de 39 años, buscaba una muñeca de colección en una página de Facebook. Sin embargo, la respuesta de la vendedora la dejó atónita: "Son 20.000 pesos (unos 400 euros). Pero no es una muñeca, es un bebé que pariré en un mes, señora".

La persona al otro lado de la pantalla era Melissa, una joven filipina de 21 años que, debido a la precariedad económica y la falta de apoyo de su familia y expareja, decidió rendirse hace unos meses y dar a su futuro hijo en adopción en el vasto mercado de bebés en venta en Filipinas.

"No puedo brindarle una buena vida a mi hijo, no tengo dinero y perdí mi trabajo cuando me quedé embarazada. Es muy triste, pero lo acepté y ahora solo quiero asegurarme de que esté en buenas manos", lamenta Melissa en declaraciones a EFE durante su segunda reunión con Joyce, quien, además de coleccionar muñecas, también consideraba la adopción de un segundo hijo.

Aunque el Ministerio de Asuntos Sociales admitió en 2019 que existían "cientos de miles" de personas con registros de nacimiento falsificados, no hay datos ni estudios sobre las ventas ilegales y opacas de bebés, que a menudo se realizan a través de las redes sociales.

El Gobierno filipino, que castiga las adopciones ilegales con cadena perpetua y multas de hasta 84.000 euros, persigue estas actividades ilícitas que se consideran "tráfico de seres humanos" y que han proliferado en los últimos años, especialmente en Facebook, plataforma utilizada por más del 90 por ciento de los filipinos.

"Cada vez hay más páginas de Facebook donde se adoptan niños ilegalmente", cuenta la consultora Wilhelmina Dacanay, de la asociación Kaisahang, una ONG dedicada a la protección de niños vulnerables en Filipinas y financiada por el Ministerio de Asuntos Sociales filipino.

Dacanay advierte que las adopciones ilegales están aumentando en Filipinas y explica que la falta de documentación en muchas de estas transacciones deja a los niños indefensos ante un posible abandono, lo que lleva a muchos de ellos a "terminar en la calle antes de cumplir los 18 años".

Otro problema potencial es la "venta fallida", cuando la madre adoptiva se arrepiente de su "adquisición" y devuelve al pequeño a los brazos de su madre biológica.

Según ha podido saber Efe, en este mercado virtual también se producen trueques de bebés para obtener un niño o niña según el deseo de los padres adoptivos. Si la madre compradora decide que quiere una niña en lugar de un niño, presenta su caso en las redes para intercambiarlo.

Acuerdos verbales de transacciones

Tres días después de su primera conversación por Facebook, Melissa y Joyce -quienes utilizan seudónimos para ocultar su verdadera identidad ante las posibles repercusiones legales- tuvieron su primer encuentro en persona y acordaron que la madre biológica se quedara en casa de la adoptiva hasta dar a luz a su hijo.

Melissa, una joven de ojos negros grandes y expresivos, originaria de la isla de Negros en el centro del archipiélago, relata en un inglés fluido las dificultades que enfrentó antes de conocer a Joyce, quien desea adoptar un bebé ya que su hijo mayor ya se ha emancipado y comenzará la universidad este año.

"Mi padre murió por abusar de las drogas, y mi madre todavía está atrapada en el juego y pierde lo poco que gana. Cuando quedé embarazada, ella se negó a ayudarme. Mi exnovio me abandonó en cuanto se enteró de mi embarazo y no quiero abortar [una actividad ilegal en Filipinas]. Solo puedo dar a mi bebé a alguien que pueda permitírselo y que lo cuide bien", agrega.

Solitaria y desesperada por la falta de ingresos, Melissa encontró fácilmente una de las numerosas páginas de Facebook en las que las madres biológicas y adoptivas se ponen en contacto para llevar a cabo adopciones ilegales.

Antes de conocer a Joyce, encontró a otra madre candidata para adoptar a su hijo, viajó a Manila en febrero para conocerla y se hospedó en su casa, pero la situación pronto se convirtió en una pesadilla.

"Esta mujer me encerró en una habitación sin apenas ventilación. No me dejaba salir para que los vecinos no me vieran", ya que le había asegurado a su amante, que vive en el extranjero, que estaba embarazada de él. "Me daba arroz todos los días y poco más", narra Melissa.

Con su salud deteriorada debido a la alimentación deficiente y el calor asfixiante de aquel oscuro cuarto, conoció a Joyce en otra página de Facebook y logró "escapar" de su cautiverio. Ahora, Melissa espera dar a luz la próxima semana y se refugia en casa de Joyce, quien proporciona comida y condiciones de vida agradables.

Cuando Melissa dé a luz a su bebé, un niño, espera que Joyce acuda al registro civil con el recién nacido y certifique que ella es la madre biológica. Después de ese proceso, Melissa podrá regresar a su ciudad natal y cumplir el acuerdo verbal entre ambas de no volver a ver al niño.

