Carrereando la chuleta | Buenas ideas pero sobre todo acciones

Hubo un evento que llamó mi atención por varias razones, en primera por la cantidad de personas que acudió; en segunda, porque no solo eran asistentes, no, estaban ahí porque conformarían “asambleas legislativas”, es decir, tienen que chambear, y mucho; y en tercer lugar, porque fue un evento nuevo, único en su tipo en el Estado. Me refiero al “Primer encuentro de ciudadanos y enlaces legislativos”, el cual estuvo encabezado por el senador Eduardo Ramírez.

Más de 10 mil personas, provenientes de todos los rincones de Chiapas, se dieron cita en el atrio de la plaza de toros de la capital chiapaneca para conformar estas asambleas que tienen como objetivo acercar al pueblo el trabajo legislativo, lo cual podría sonar simple, pero no lo es en absoluto.

Pensemos en los actores políticos, tenemos al presidente de la República, que aunque no nos quisiéramos enterar, con sus mañaneras hace olas todos los días; están los presidentes municipales, en quienes pensamos cada que caemos en un bache, cuando la calle está obscura (como la conciencia de algunos), o cuando no pasa la basura; aunque también cuando encontramos un parque limpio, topes pintados o una calle iluminada, mínimo decimos: “vaya”. Pero hay una figura que, afortunadamente, cada vez está más en el mapa y a quienes bien haríamos en exigirles más porque solían nadar de a muertito, de hecho era como el premio mayor, como el sueño de cualquiera: cobrar –y re bien–, sin hacer prácticamente nada. Le atinó, me refiero a los legisladores, es decir, los diputados (tanto locales como federales); y los senadores.

Pues bien, he aquí que a alguien (aquí sí no sabría decirle si fue directamente al senador Ramírez, o a otros más junto con él, pero él lo encabeza) se le ocurrió una muy buena idea, el que “cada acción realizada en la máxima tribuna de la Nación sea congruente con las necesidades del pueblo mexicano”, es decir, que se refleje allá arriba lo que realmente se necesita aquí abajo, y no que se haga lo que buenamente se les ocurra, si es que se les ocurre, desde un escritorio o una curul después de una plácida siesta.

El senador Eduardo Ramírez convocó entonces, a una gran cruzada para conformar las primeras asambleas legislativas, con ciudadanos, como usted y como yo, que harán un canal de dos vías, desde cada localidad, colonia y municipio, con el Senado de la República, justo para este intercambio de información.

Durante este evento se rememoraron a grandes personajes de Chiapas, por ejemplo a Joaquín Miguel Gutiérrez, que por si no lo sabe, fue quien proclamó el Plan Chiapas Libre, que tuvo como finalidad la independencia de Chiapas y su federación a México, hace casi 200 años. Pedir “lo que por derecho a cada chiapaneca y chiapaneco le corresponde” será uno de los objetivos principales, esto dicho por el mismo Jaguar Negro.

Estos enlaces legislativos conformarán asambleas locales y a partir de agosto realizarán foros informativos (que culminarán en diciembre) para darle voz a todo el chiapaneco que así lo quiera. El próximo año habrá un encuentro al que se espera asistan más de 100 mil personas.

La idea es excelente pero lo mejor es que no se quedó allí, ya se dio el primer paso y ahora hay que aprovechar esta oportunidad y darle seguimiento a lo que de ahí derive. Comentarios, ya sabe, siempre bienvenidos en rgonzález@diariodelsur.com.mx