Clase Política | Ambulantaje migrante versus la ley, ¡como la piedra y el coyol!

INM está engañando al gabinete de seguridad nacional

¿Y el INM?… La instauración ilegal, arribista y clandestina de comercios ambulantes de migrantes extranjeros haitianos y centroamericanos, en el parque Bicentenario de Tapachula, representa el acabose y la evidencia despampanante del paraíso fiscal que radica en quienes no pagan contribuciones, pero se apoderan de espacios públicos para generar dinero según las autoridades de forma ilícita.

El problema del retenido flujo migratorio, es que parece una bomba de tiempo propiciada por las mismas autoridades federales quienes les achacan culpas igualmente por la entrada de migrantes terroristas; extraoficialmente podrían ser de la línea de Alqaeda.

Tapachula, vive una invasión comercial extranjera de migrantes haitianos y centroamericanos que están dañando al sector formalmente establecido. Expresan rebeldía contra el encapsulamiento del Instituto Nacional de Migración (INM), que comanda negligentemente, Francisco Garduño Yáñez y su esbirro militar en la frontera sur de México, Taboada N. Ambos como el azadón, todo para adentro y nada para afuera; y lo peor, “candil en la calle, oscuridad en su casa”.

INM ESTÁ ENGAÑANDO AL GABINETE DE SEGURIDAD NACIONAL

Les vale un pepino las encomiendas giradas dentro del gabinete de seguridad nacional que hoy preside el operador principal de Bucarelli, Adán Augusto López y por el contrario, sus subordinados del INM orquestan desorden y rebeliones migratorias que vinieron a quedarse en varios municipios de la frontera sur de México.

Ahora los haitianos y centroamericanos gozan de derechos en tierras mexicanas, porque tienen bebés recién nacidos. Asimismo operan en manada pero sin ser comparsa de líderes del ambulantaje que les prometían las perlas del universo, a cambio de su enriquecimiento en plena conquista de tierras ajenas. ¡Cómo han cambiado las cosas!…

AGREDEN MIGRANTES A INSPECTORES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Antier en Parque Bicentenario se vivió una batalla campal entre inspectores de Servicios Públicos, versus un grupúsculo de migrantes extranjeros que instalaron sus comercios ambulantes, confrontando a las autoridades.

Para juristas locales, los presuntos indocumentados saben de desacatos al bando municipal de policía y buen gobierno. Se contraponen a los reglamentos fiscales de hacienda estatal y federal y pese a todo, orquestan una revolución ante el valemadrismo del Instituto Nacional de Migración (INM) que brilla por su ausencia. Justifica que la ola migratoria debe fluir a su máxima expresión, mientras no lleguen a la frontera norte entre México y Estados Unidos por decreto binacional.

IRRUMPEN TRANQUILIDAD Y PAZ DEL PARQUE BICENTENARIO

Por esa razón, los migrantes se arremolinaron al parque bicentenario Tapachula donde les levantaron y confiscaron diferentes tipos de mercancías resguardadas en el mercado los Laureles. Han exhortado las autoridades municipales, reubicarlos, pero se oponen.

La diferencia de éste operativo en comparación con otros sexenios y trienios, es que los migrantes agredieron a golpes, patadas, jalones de pelo, mordida de oreja y madrazos a los funcionarios de servicios públicos, provocándoles varias lesiones. Actuarán conforme a derecho, pues como diría el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.

Nexos y Contextos

METAPA. LEOBARDO NO SERÁ CÓMPLICE NI TAPADERA DE AREMY BALBOA

Para blindarse y protegerse con la cultura de transparencia y rendición de cuentas que exige el gobernador Rutilio Escandón, el presidente municipal electo de Metapa de Domínguez, es el primero en exhibir las deudas millonarias, malversaciones y hurto de documentación por parte de la pasada administración municipal que presidió Aremy Balboa, quien lo dejó bien trabado con mega deudas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hacienda del estado y la Conagua.

Leobardo es el presidente municipal de Metapa de Domínguez, que ganó de forma independiente en el pasado proceso electoral. A unos días de recibir el cargo, dio un informe detallado sobre el estado que guardan as finanzas y tristemente hay deudas millonarias a la paraestatal por tres años, nulo pago de hacienda estatal por impuestos retenidos en la nómina de trabajadores, falta de pago a la Conagua por extracción y descarga de aguas residuales, además de que Balboa, se llevó hasta el perro callejero de la presidencia.

Recientemente el gobierno de Chiapas, exhortó a la población en general y los presidentes municipales entrantes, velar por finanzas sanas y verificar que as arcas municipales no estén podridas por el abuso de confianza. Aremy Balboa, fue destapada como corrupta.

Por su propio bien y para que no sea él quien se siente en el banquillo de los acusados por arrastrar el lastre de la corrupción, Leobardo López denunció ante la Auditoria Superior del Estado (ASE), a la Fiscalía Anticorrupción y sin faltar un

DE LA FELICIDAD Y AMOR A LA 4T, VIENE EL DIVORCIO DE LA UCD

Un llamado a la movilización y plantón de todos los beneficiados con carros viejos de la UCD, se dio en altas horas de la noche del ombligo de semana. Son vehículos de procedencia extranjera que supuestamente fueron otorgados a gente dedicada al sector agrícola para fortalecer sus actividades.

Sin embargo, de la noche a la mañana, el presidente de éste movimiento y ex edil de Unión Juárez, Herminio Verdugo Muñoz, padre del también ex alcalde del mismo municipio Donny Verdugo, supuestamente aliado permanente de la cuarta transformación y el Movimiento Regeneración Nacional, decidió armar su huateque en contra de la Guardia Nacional el próximo viernes 8 de octubre en punto de las 8 horas, porque la corporación policiaca fundada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está decomisando las unidades para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al sondear el tema de los decomisos, fuentes extraoficiales indicaron que muchos vehículos chatarra de la UCD, han sido utilizados para hacer en mal a terceras personas, por lo que derivado de varias denuncias se inició un operativo de disuasión inmediata.

Aquí lo curioso es, que Herminio Verdugo, durante los tres años de gobierno municipal de su hijo abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), jamás hizo olas, como tampoco alborotó los hormigueros. En cuanto acabó la última gota de mamazón, a movilizarse y plantarse ha dicho,

La UCD nació por iniciativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) o sol azteca para los cuates. En el pasado proceso electoral el Sol Azteca, fue aliado del PRI-PAN, y no se descarta que en las próximas elecciones del año 2024, esa alianza se fortifique con todo y carros americanos.

JULIO GAMBOA LE APUESTA A LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA GENERAR EMPLEOS

La suma de esfuerzos entre el ayuntamiento municipal de Tuxtla Chico que preside Julio Gamboa y la empresa Procesa de Puerto Chiapas, vienen a detonar el empleo con más de cien vacantes para el próximo viernes.

A través de un diálogo abierto con el gerente de Capital Humano de Procesa, José Moreno Domínguez, el gobierno municipal logró aterrizar mesas de trabajo próximamente en el quiosco del parque central, para fomentar oportunidades de empleo y crecimiento laboral que no se le había brindado a la ciudadanía, sobre todo a jóvenes profesionistas entre hombres y mujeres que han buscado la oportunidad de trascender y prosperar.

Al impulso laboral y económico, Julio Gamboa, le agrega el fortalecimiento de la seguridad pública, la gestión presupuestal para detonar la infraestructura educativa, la promoción turística, la atención permanente del sector social con el sello de bienestar, como parte de una alianza signada con el gobierno de Chiapas y federal.

SANITIZACIÓN MASIVA DE CALLES EN TAPACHULA, APLAUDIDA POR LA IP

Las acciones emprendidas por la presidenta municipal constitucional Rosy Urbina en el sentido de reforzar la sanitización de calles y avenidas con elevada aglomeración de personas y comercios como la 10ª sur de Tapachula, ha sido aplaudido por miembros de la Iniciativa privada que exhortan a continuar lavando las calles en pleno proceso de normalidad progresiva.

Chiapas se mantiene en semáforo verde, mientras Tapachula, ha consolidado sus bases en la prevención de padecimientos Covid-19, gracias a la labor apremiante de vacunación de los tres niveles de gobierno.

Rosy Urbina, representa el empuje para exhortar a cientos de habitantes cumplan con su compromiso de prevenir la pandemia tras participar en los módulos de vacunación o que brinden puertas abiertas a las brigadas casa por casa o correcaminos que han logrado un considerable número de atendidos.

*Rompecabezas**

*El mega operativo -montado en Cacahoatán para la detención de un sujeto con una grapita de presunta cocaína que fue celebrado como si hubiera una incautación de alto tonelaje “pero” a nivel municipaloide, aparentó una obra prefabricada de pésima calidad en el municipio fronterizo que ni su abuelita se las creyó. A otro chucho con ese hueso, pues mientras persista la negligencia y la demagogia, una gotita no le hace nada al tremendo océano. Varios ayuntamientos municipales de la Costa de Chiapas, comenzaron jodidos en torno a la promoción de simulaciones y no de hechos fehacientes, pero sobre todo han arrancado en plena comodidad, con tal de no mover ni un dedo. ¡Inútiles!

*Allá en el senado de la república los aliados del senador Manuel Velasco van ganando por encima de otros grupos de poder político. Por un lado Eduardo Ramírez, fue nombrado presidente de la comisión de gobernación y puntos constitucionales, posterior a una reunión del güero meco con el titular de SEGOB, Adán Augusto López en Bucarelli, que el mismo ex gobernador presumió. En San Lázaro, Luis Armando Melgar alcanzó la comisión de hacienda y crédito público. En el congreso local de Chiapas, su hermano Yamil, le otorgaron la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dejando entre ver que los únicos favorecidos y beneficiados son ellos. ¡Va la mamazón en alta 10 a cero!

*¿Qué sentirá, pensará y tendrá en mente por fraguar Jorge Luis Llaven Abarca durante su integración a la comisión de puntos constitucionales en San Lázaro y su cabildeo con sendos cachalotes del mar como Manuel Bartlett, director general de la CFE?…

Comentarios antoniozavaletah@gmail.com