Clase Política | Disputarán candidaturas 2024 con uñas y dientes

La visita a Tapachula del senador Jaguar, Eduardo Ramírez Aguilar, actual coordinador estatal para la defensa de la cuarta transformación en Chiapas, fue fructífera para palpar, constatar, medir, analizar y sacar sus conclusiones sobre las estructuras territoriales que traen los aspirantes al comité municipal de Morena, Rosy Urbina Castañeda, Fredy Escobar Sánchez y Yamil Melgar Bravo.

Agradeció el Jaguar al pueblo de Tapachula intercambiar puntos de vista. Escuchar necesidades e inquietudes fue primordial para fortalecer la unidad rumbo al próximo proceso electoral. Anunció en tierras costeñas su retiro del senado de la república para meterse de lleno a la labor política que le exige el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rumbo al próximo proceso electoral 2024.

Todo indica que lo suplirá en el senado de la república, José Antonio Aguilar Castillejos, quien fungió como delegado de programas federales en el sexenio que culmina, al cual derrotó en el proceso interno de Morena por la coordinación estatal para la defensa de la 4T.

PVEM y Morena, disputarán alcaldías en varios municipios

De la terna Rosy, Freddy, Yamil, saldrá quien enfrente en terreno electoral al virtual candidato del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) por la caja de cristal tapachulteca, César Amín González Orantes, con quien el sector morenista Fuerza CATEM ya cerró filas. Será aquí donde se definirá el triunfador y próximo representante del ejecutivo local que ganará con Eduardo Ramírez siendo gobernador constitucional de Chiapas.

Se trata de tres aspirantes Morenistas -perceptibles de casi 30 inscritos vía internet al comité municipal de la 4T, permitiendo grandes facilidades para cualquier ser humano, inspirado en la política aldeana y en busca ambiciosa de un cargo público ya sea para servir al pueblo o para servirse con la cuchara grande, como muchos ya piensan, tomando de bandera al partido que fundó el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, pensando que por arte de magia ya estarán incontinenti en la mamazón nominal.

Luis Armando, ensebó evento del hermano en Lienzo Charro

Se dice fácil, pero requiere de grandes esfuerzos y por esa razón, solo tres aspirantes atrajeron reflectores, al gozar de más arrastre territorial. Todo comenzó con el evento en el Lienzo Charro de Yamil Melgar, quien bajó sus estándares de rico acomodado, utilizando playeras zaga y un pantalón camuflajeado de “la paca del San Juan”, para bajarse al pueblo pobre, sufrido, chambeador y sabio que arribó al lugar a escuchar que propuestas ofrece. Se confirmó la alianza de Yolanda Correa como oferta a síndico municipal en caso de ganar la coordinación municipal.

Lo curioso y sorpresivo para muchos fue, la aparición (como metida de cuchara) de Luis Armando Melgar, de extracción verde ecologista que, según algunos asistentes “nada tenía que hacer en el evento” ofrecido para el coordinador estatal de la 4T, Eduardo Ramírez Aguilar; quien goza de extraordinario oficio político, que sabe hacer política a ras de suelo, dándole un trato digno y humano al pueblo, por venir de la cultura del esfuerzo sin caer en la demagogia.

Tal parece que Luis Armando Melgar, de verse perdido en la pugna por alcanzar una senaduría “de gratis”; sin ningún mérito propio y sin destilar ninguna gota de sudor, decidió arribar al Tapachula que solo utilizan para buscar beneficios, tras filtrarse que el diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca, podría ser la primera fórmula del senado en Chiapas por el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM). Sin embargo, flaco favor le hizo al hermano al acomodarse en evento ajeno, tal vez pensando que haría bien, enviando la señal de abanderado verde, lo cual es efímero a estas alturas del jaloneo de posiciones nacionales.

Rosalinda López H, negoció senaduría por municipios de Chiapas

Y justamente el Jaguar soltó su riflazo al aire, enfocado a evitar la simulación y los simuladores. Lo dijo en el Lienzo Charro, donde estuvo lleno de gente a fin al Pepe Cruz en la pasada interna rumbo al comité estatal de la 4T. Muchos apostaron todas las canicas al galeno Pepe Cruz y en la nacional a Adán Augusto López Hernández.

Por esa razón el Lienzo Charro, fue catalogado como un evento fraguado, orquestado y organizado por el Grupo Tabasco, que poco tiene para pedir, cuando Rosalinda López Hernández, ya negoció varios municipios de la Costa- Soconusco, por la primera fórmula del Senado de la república con representación en el estado de Tabasco.

Cabe señalar que Doña Rosalinda, esposa del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se ha destacado por mantener una afinidad política probada en el jet set presidencial con Andrés Manuel López Obrador. Goza de potencial político y la avala una trayectoria como servidora público intachable, según el respaldo desde presidencia.

Tras esa buena noticia, en Tuxtla Gutiérrez, actores políticos ligados al mago de la Obra Pública, Ángel Torres Culebro, visualizan como se desgajan los Castillos de arena, por la probabilidad de inclinar la balanza en Roberto Aquiles Espinoza o en su defecto el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, presuntamente lanzar como propuesta a María Mandiola Totorricaguena.

Ha trascendido que, de lograr consumarse la paridad de género en Tapachula, REC, buscará impulsar a Rosy Urbina Castañeda mediante el plan continuidad en la Perla del Soconusco. De ser hombre, ya es de la vox populli que pretenden impulsar junto al rey de las tapichas y las chelas a Mamil, pero curiosamente los dados también estuvieron cargados en el promotor de la Fe, a quien visualizan en la diputación local de la zona baja. Ahí el oriundo del Barrio San Sebastián, tiene mayor concentración de propaganda, no importando que viole la ley electoral.

Multitud del Club Campestre, cimbró a pretensos a la Silla China

Y si hablamos de quien se llevó el aplausometro por el mayor número de militantes y simpatizantes propios de una aceitada estructura. Estamos hablando de la alcaldesa con licencia Rosy Irene Urbina Castañeda, quien dio una cálida bienvenida al Jaguar Eduardo Ramírez Aguilar, haciendo énfasis en el calor humano y el poder de convocatoria a favor de la cuarta transformación.

El Club Campestre fue abarrotado por miles de hombres y mujeres procedentes de diversas colonias, comunidades, ejidos y puntos recónditos de Tapachula. A diferencia de otros eventos, aquí las movilizaciones humanas vinieron de la Perla del Soconusco, mentalizados en respaldar a su próximo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y comprometidos en llevar a la coordinación municipal de la 4T, a la dama rosa de corazón valiente que una vez más demostró que trae el respaldo ciudadano, pese a la guerra sucia y la campaña negra activada tras la búsqueda de la continuidad y la culminación de proyectos de gran calado para Tapachula.

En entrevista reciente, Rosy Urbina aseguró que Tapachula ha sido beneficiada con más de mil 800 obras de beneficio social distribuidas en comunidades rurales, colonias, sectores urbanos y ejidos. A diferencia de anteriores décadas, la Perla del Soconusco hoy goza de un extraordinario avance que no debe ser coartado y por el contrario las gestiones deben continuar para coadyuvar en la transformación. La zona alta de Tapachula por ejemplo, ha sido beneficiada con más de 80 millones de pesos en obra pública para caminos; pese a la gestión y distribución de recursos, la labor no ha sido suficiente, puesto que tanto los caminos como las casas de salud y ambulancias son una asignatura pendiente.

En materia de seguridad, la alcaldesa con licencia adelantó que se avanza con la gestión y adquisición de drones, aumento del parque vehicular tanto patrullas como motocicletas, fornituras, aditamentos, armamento y centro de operación comando de monitoreo y vigilancia para hacerle frente a la incidencia delictiva. Reconoció que hace falta mucho por hacer, pero no es imposible cuando prevalece el amor y el cariño por la tierra que la vio nacer.

Nexos y Contextos

Las ambiciones desbordadas del San Pancho por candidaturas

Procedentes de varios municipios como Huixtla, Huehuetán, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Mazatán, Tuzantán, Unión Juárez, Frontera Hidalgo, Metapa, Suchiate entre otros, varios calenturientos en busca de candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales, se arremolinaron a la sede local del San Pancho (Hotel San Francisco) Tapachula, aprovechando que el coordinador estatal de la 4T, “El Jaguar” sostenía dos reuniones; una con Martiniano Reyes Palacios y Polo Moguel (el hijo del Mariachi) y otro grupo con “el Ada Capullitos”, Laura García Arjona.

Tras culminar ambas reuniones, en las afueras del estacionamiento, los hormigueros pululaban como plaga. Todos enfocados a la solicitud de candidaturas y espacios de representación popular a sabiendas que el Jaguar va como caballo de hacienda rumbo al segundo piso del palacio de gobierno en Tuxtla Gutiérrez.

Huixtla se calienta la gallera tras aumento de aspirantes

En Huixtla ha trascendido la participación de Carlos Salazar Gam por el PVEM y José Luis Laparra Calderón, pero también surgió Regulo Palomeque Sánchez y Olvita Palomeque; ambos en busca de la alcaldía o diputación.

En Unión Juárez, ha trascendido el nombre de Lupita García, Isaías Verdugo “el medio litro”, además de Darinel Zacarias y el Fabo de León. En Cacahoatán los destinos para Rafael Inchong están truncados por su forma tan denigrante, corrupta, deshonesta y lacra de gobernar por el Partido del Trabajo (PT), además de dejar una localidad destruida y asqueada.

Cacahoatán tendrá presidente de MORENA o del PVEM

Surgen por la 4T Cacahoatán, Raúl Zarate como el favorito desplazando a Erickson Camacho y por el Partido Verde Ecologísta de México (PVEM), Víctor Pérez Saldaña. En Tuxtla Chico, buenos bríos para Julio Gamboa Altuzar quien se enfrentará a los hermanos González Pérez e hijos (de ellos quien sea el candidato), además de otros aspirantes por Morena, Partido Verde y lo que le resulte. Trasciende que uno de los hermano Galán también se apuntó, igual que otros 12 aspirantes siendo una revuelta. Julio Gamboa va a la cabeza de las encuestas de salida por su honestidad probada durante su gobierno.

Suchiate entre el amor y el odio por candidaturas 2024

En Suchiate hay desmadre. Resulta que en el proceso interno de Morena, Sonia Eloina mantiene esperanzas en su hijo el Chonito; sin embargo, han satanizado a Elmer el regidor como el malvado del cuento, tras inscribirse al proceso interno de Morena. Trasciende que el regidor Elmer- se ha convertido en una piedra en el zapato para la Chona y familia, mientras que en las filas del Partido Verde Ecologista (PVEM), hay aspirante tapadito. ¡Quién?... En la gira del Jaguar, quien se vio muy movida y cercana fue DILMA Barrios. Estaría mejor posicionada que el Caballito.

Mario Delgado y Citlalli, evitarán manos sucias de gordo Molina

Todo está en manos de las encuestas, pese a que pululan los vendedores de candidaturas; sin embargo, los escenarios políticos son inciertos, cuando a nivel nacional el mismísimo Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena y Citlalli Hernández, Secretaria general, han somatado la mesa en Chiapas para desplazar al dirigente estatal, “el gordo Molina”, manifestándole que no puede meter mano al proceso de selección de cuadros políticos. Si hay pretensos, calenturientos que ya compraron candidaturas con el Gordo Molina, queda confirmado que no es el camino… No hay devoluciones de dinero… ¡Así las cosas!





Comentarios antoniozavaletah@gmail.com