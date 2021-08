No me lo crean, pero los resultados de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, causó un revés imprescindible en el entorno social por la falta de participación ciudadana, puesto que según el Instituto Nacional Electoral (INE), se registró el 7.06, del 98.8 computado en las mesas receptoras, dando como resultado 6.6 millones de votos por el sí versus más de 100 mil votos por el no.





Reanudan programas Bienestar tras debacle de consulta

Sin embargo, para un promedio de 127.6 millones de mexicanos, no representa un porcentaje significativo, que igualmente deja entrever que la consigna pasó desapercibida.

En menos de 48 horas, se han reactivado varios programas sociales como la segunda jornada nacional de siembra del programa bienestar.





Reactivan burocracia y refuerzan vacunación en Chiapas

No hay que pasar por alto el reforzamiento de la vacunación a nivel nacional tras los estragos mortales por la tercera ola de contagios del COVID-19, que ha dejado una estela de muerte y tristeza y finalmente la reactivación de la burocracia en varios estados del país para presentarse a trabajar, sin causa ni pretexto, aunado a la advertida reactivación de actividades escolares, tras garantizar la vacunación en personas de 18 años en adelante en todo el país.

No obstante, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, nos da la noticia del arribo de 121 mil 600 vacunas contra el Covid-19, para fortalecer la inmunización de chiapanecos mayores de 30 años en ciudades y 18 años en adelante en las comunidades rurales. En varios municipios de la Costa, Soconusco y frontera sur de México, los presidentes municipales salientes previo al cierre de sus cuentas públicas a finales del mes de septiembre, también se han reactivado con el reforzamiento de la vacunación en módulos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que coordina el director nacional Zoé Robledo; asimismo la intervención de salud Chiapas para erradicar el virus.





Sin excusa, Congreso local tiene que integrar anticorrupción

En Chiapas, por ejemplo, el congreso estatal, avanza supuestamente en la integración de la comisión anticorrupción, mediante un conclave de profesionales de transparencia aprobada para determinar quiénes finalmente conformarán este novedoso ministerio de justicia para aplicar el estado de derecho, la justicia, la rendición de cuentas y el son ejercicio de funciones.





Katyna de la Vega y Turismo reactivan rutas aéreas comerciales

Y para variar vemos a Katyna de la Vega, titular de la Secretaría de Turismo, acompañada de la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda y el director de la aerolínea TAG, Julio Gamero, anunciando el vuelo Turístico y comercial, Guatemala- Tapachula, que pretende aumentar las derramas económicas en ambos países, lo que se traduce en confiabilidad de que la nueva realidad se presente poco a poco.

Se recupera la esperanza perdida de tantas pérdidas económicas, materiales y humanas lamentables, con las anunciadas negociaciones y convenios bilaterales que permitirán el traslado de guatemaltecos y mexicanos vía aérea, derramas económicas, divisas extranjeras y consumo local de ambos países en prestadores de servicios como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, sectores transportistas y centros comerciales.





Morales reactiva fumigación contra Dengue, Zika y Chinkungunya

En Tuxtla Gutiérrez, el alcalde Carlos Morales Vázquez, también puso en marcha las sendas campañas para combatir el mosco transmisor del Dengue, Zika y Chinkungunya, temas que previo a “la pandemia mata sanos”, eran cuestiones ordinarias por el bien común. Hoy vemos de nueva cuenta los carros nebulizadores y los cañones espaciales por brigadas de salud en las calles.

Permita respirar una posible nueva normalidad, siempre y cuando la población chiapaneca, continúe su arribo a los módulos de vacunación, para la prevención de la pandemia que ha dejado a nivel nacional según números oficiales 2 millones 861 mil 498 contagiados, con un saldo de 241 mil muertos. Según el tabulador de la Secretaría de Salud federal, en Chiapas van 16 mil 990 contagiados, con un saldo de mil 779 muertos, según la estadística en tiempo real.









Nexos y Contextos





Vuelo Tapachula-Guatemala de TAG, potencializará ¿la economía?

El gobierno de Chiapas a través de la secretaria de Turismo, Katyna de la Vega Domínguez, anunció en rueda de prensa el vuelo de conectividad Guatemala-Tapachula, propio de la Ruta Maya, lo que representa un intercambio económico y comercial preponderante entre ambos países.

Será el próximo 13 de agosto del año en curso, que dé inicios la operatividad aérea que brindará el servicio de transportación a cientos de habitantes, convirtiéndose una oferta aérea para potencializar el sector comercial, productivo y empresarial de México y Guatemala.

En ese sentido, el director de la aerolínea TAG, Julio Gamero, precisó que la operatividad vigente, se ha expandido favorablemente en Guatemala, Belice, El Salvador, Guatemala y México, comenzando en el Aeropuerto Internacional de Tapachula. Actualmente son avalados con la calidad en el servicio y una flotilla de 20 aviones.











Se suma Zoé al fortalecimiento saludable de municipios

En Mazatán, Huehuetán, Tuzantán, entre otros en la frontera sur de México y el Soconusco, han hecho la cordial invitación a la población para que acudan a vacunarse a las instalaciones de la unidad médica en sus cabeceras municipales, apoyos otorgados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para suministrar la vacuna a las personas de 18 años de edad en adelante.

Las instancias municipales coadyuvan con el gobierno de Chiapas y federal, con el firme propósito de exhortar a la ciudadanía que no pierda la oportunidad de vacunarse en la unidad médica número 7, para prevenir los estragos de la pandemia Covid-19

Será del martes 03 de agosto al domingo 08 del mismo mes y año en curso, que personal médico estará brindando la atención médica correspondiente de 8:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde. Las autoridades de los tres niveles de gobierno, invitan a la población acudir con cubre boca, INE, así como respetar las medidas implementadas por el cerco sanitaria, como usar ge antibacterial y sana distancia.





Huixtla arranca con vacunación masiva contra el Covid-19

Autoridades de salud adscritas al gobierno municipal de Huixtla, invitaron a la población que aún no tenga la dosis de vacunación contra el vocid-19, acudir a los módulos que serán instalados por las autoridades federales y estatales en próximas fechas conforme rango de edad.

Es decir, de 18 años en adelante, podrán acudir a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Huixtla, del 03 al 08 de agosto de 9 de la mañana a cuatro de la tarde.

De 30 años en adelante, la población hombres y mujeres, podrán acercarse al módulo de vacunación que será instalado en la escuela federal Benemérito de las Américas, del 05 al 08 de agosto de ocho de la mañana a cinco de la tarde.

En el domo de la colonia Obrera, las autoridades igualmente instalarán un módulo de vacunación para las personas de 18 años en adelante los días cinco y seis de agosto de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Las autoridades correspondientes solicitaron a la población interesada acudir con su registro de vacunación que pueden obtener en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, asimismo, exhortaron a todos a usar cubre boca y mantener sana distancia.





***R o m p e c a b e z a s***

*Allá en Pantelhó, todo indica que hay prioridad por parte del gobierno federal y estatal, así como diversas organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos para apaciguar los ánimos calientes del grupo armado machetes versus los Herrera, tras una disputa por el poder político local y lo que representa para el manejo de diversos rubros económicos.

Trascendió que esta mañana del 03 de agosto del año en curso, han establecido mesas de diálogo al menos 20 representantes de 86 comunidades de Pantelhó, los grupos de auto defensas Machetes, representantes religiosos, y funcionarios del gobierno federal y del estado, una conclave de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otro grupo de la Fray Bartolomé de las Casas” según fuentes fidedignas y confiables con acercamiento a dicha negociación que busca mantener la paz y estabilidad para evitar que el rio revuelto, sea ganancia de pescadores con nombre y apellido inmiscuidos en el ambiente político.

