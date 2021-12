Por pandemia, inevitable crisis financiera y apatía navideña

Un tema generalizado se registra en sectores urbanos de la frontera sur. Hay Parques en la opacidad, sufren de la ausencia de población mexicana, cansada, harta y entumecida tras casi dos años de aislamiento obligado por los estragos del Covid-19. Miles de muertos entre conocidos, desconocidos o familiares, es el saldo rojo del flagelo mundial que sigue amenazando con variantes Delta yOmicron proclive a la enfermedad mortal y por consecuencia la muerte aún deambula por las calles.

En Tapachula, la famosa perla del Soconusco, parques como el Bicentenario yacen plagados de viajeros extranjeros con estatus migratorio oriundos de Honduras, el Salvador, Haití, Nicaragua y algunos africanos que aún esperan el resolutivo de la comisión mexicana de ayuda a refugiados (COMAR), un organismo inerte, débil y negligente que se hace de la vista gorda para mantener encapsulados a miles de extranjeros quienes disfrutan las leves distracciones y arreglos escuetos que denotan austeridad republicana.

A lo lejos una marimba y bailes folclóricos, única y exclusivamente para una gavilla de personas que aplauden y ven por debajo de los hombros a la gente que yace en las bancas y adquiriendo un esquite o, a duras penas un chicharrón con crema.

La variedad de lenguajes de Centro y Sudamérica, en automático denotan la procedencia de la gente que deambula en los parques y sectores urbanos de municipios en la región Costa, Soconusco y frontera sur.Causa inseguridad entre la población local que no se arriesga y opta por encerrarse en sus hogares; aparte hay carestía y son tiempos de estirar el dinero.

La navidad de los pobres y los no tan pobres

Como nunca, la navidad es muy diferente en comparación con años anteriores y al menos unos cuantos eventos privados o exclusivos en Tapachula, permiten la concentración de habitantes locales, clase empresarial y política quienes se suben al estribo del abolengo.

Aprovechan la salutación en medio de un difícil cierre de año, en plena crisis económica donde solamente los cobijados por la cuarta transformación, pueden hacer el agosto en navidad.

Acuden con desesperación compulsiva a las plazas, centros comerciales y tiendas departamentales de lujo. Inclusive todo el año han acudido, gracias a su solvencia económica, producto de un rayito de luz, que catapulta a unos cuantos al nicho de nuevos ricos con sendas listas inmobiliarias, parques vehiculares y demás adquisiciones evidentes que deambulan como el bisbiseo callejero o el secreto a voces.

Transnacionales vinculadas a Donald Trump, acapararon el quetzal

A diferencia del comercio formalmente establecido que le ha ido muy jodido, las transnacionales instaladas en Tapachula, esas si, han logrado vender a su máximo esplendor. Son empresas internacionales que fueron acaparadas por el mercado guatemalteco con el respaldo de su moneda el quetzal que ya vale tres pesos.

Varios supermercados como Sam´s, Wal-Mart, Home Depot,entre otros presuntamente vinculados con el magnate Donald Trump, han quedado casi vacías, gracias a la moneda guatemalteca, que deja un mal sabor de boca a los empresarios locales y prestadores de servicios.

En cuestión de salud y para fortuna del gobierno de Chiapas,hoy se suman cinco semanas sin reporte de muertes por Covid-19 en la entidad.Persiste el semáforo verde, mientras que los cargamentos de vacunas siguen fluyendo procedentes del extranjero, para salvaguardar la integridad física de la población chiapaneca, gracias al trueque con Estados Unidos, mediante el flamante programa “Quédate en México”, que tiene ahogados a los mexicanos de tercera y cuarta en la frontera sur de México, ante el constante crecimiento dela población flotante extranjera.

Según José Manuel Cruz Castellanos, titular de salud en Chiapas, pese a casi 80 mil migrantes aún varados, no hay decesos pero si hay contagios aún. Han reportado al menos ocho casos oriundos de Ocosingo y Tapachula, dos cada uno; y con un contagio,Catazajá, Comitán, Motozintla y Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué sigue?

Nexos y Contextos

Urge blindaje epidemiológico fronterizo ante variante Omicron

La peor preocupación para el presidente de la república,Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, podría derivarse de la emigración de haitianos, africanos o sudamericanos que cruzan por Brasil. Es en Río de Janeiro donde se han desatado los casos de variante Omicron, orillando al alcalde de ese país, cancelar las majestuosas fiestas de fin de año que se traducen en pérdidas por varios millones de dólares en turismo.

El cancelar eventos en Brasil, no inhibe en su totalidad la migración extranjera que atraviesa países como Salvador,Honduras y Guatemala.

Y es que en el caso del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, presuntamente hay un cerco epidemiológico en el río Suchiate;aunque francamente el número de indocumentados asentados en Tapachula, Chiapas,sigue en aumento, gracias a la ineptitud del comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño y su sectario incrustado en la delegación migratoria de Chiapas, Aristeo Taboada Rivera, quienes ahora enfrentan una dura crisis interna, al hartar al personal de migración, quien exige un cambio urgente e inmediato, según propias fuentes de la dependencia federal.

Rompecabezas

*El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del general Armando Montaño Ponce, como el nuevo comandante de la VII Región Militar en Chiapas. REC reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas para garantizar la paz, el bienestar y la tranquilidad de las familias chiapanecas.

*La alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda encendió este fin de semana, el árbol de navidad ubicado en el Parque Bicentenario. Lo hizo para lanzar un mensaje de solidaridad y fraternidad a todas las familias de la Perla Del Soconusco en el marco de las actuales fiestas decembrinas. También celebró el seguimiento de las ventas en el bazar a tu colonia en el parque Laureles, el fortalecimiento de acciones en materia de medio ambiente, inauguración de más calles en colonias de bajos recursos, salutaciones en los eventos del Royal Ballet Center en el teatro de la ciudad para admirar la obra Coppelia,inauguración del Candil de Elena, magnífico hotel- restaurante del constructor Carlos Díaz Saldaña y seguimiento al Festival Internacional de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdova.

Acertijo Público

*Con el destape de Sasil de León Villard a la gubernatura de Chiapas, con el respaldo del senador Ricardo Monreal Ávila en Tuxtla Gutiérrez,¿No se sentirá traicionado Eduardo Ramírez Aguilar “el Jaguar Negro”, quien busca el mismo escaño, pero se le ha dificultado con la irrupción de Zoé Robledo Aburto y la probable reelección de Rutilio Escandón Cadenas en el año 2024?... La estrategia de Ricardo Monreal, entrañable amigo del presidente López Obrador, incluso con reuniones top secret o intramuros periódicamente, no está descabellada porque también huele a recomendación de Manuel Velasco. A la cuarta transformación le ha funcionado manejar mujeres para cargos públicos con tal de acaparar espacios de operatividad territorial no importando que carezcan de tonelaje.

La senadora Xóchitl Gálvez por ejemplo, se ha pronunciado en contra de la imposición de damas en cargos públicos que no cubran el perfil,que no sepan y carezcan de oficio, cuando es un reto ser eficaz, intelectual,disciplinada y preparada. Para no doblarse con una simple crítica que estigmatizan como delito hoy en día. Las mujeres son las más obligadas a dar resultados en el ejercicio público para no ser señaladas por ignorancia,negligencia o inoperancia, además de imposición, recomendación o designación directa por intereses mezquinos y fines de lucro.

En fin, la lista de aspirantes al gobierno de Chiapas, sigue creciendo. Monreal Ávila, ya dejó entrever su estrategia de armar un ejército de mujeres a nivel nacional para enfrentar a Claudia Sheinbaum en la interna por la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En Chiapas ya desconocieron al Zacatecano, pues fuentes extrañas le andan dando hasta por debajo de la lengua… ¿Hay coraje y sentimiento de traición del que le conté?

*A qué viene Citlalli Hernández, secretaria general de Morena a Chiapas en secreto?... Trae encomienda del dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo?... ¿Busca acomodar las piezas de Molina y de Ciro Sales, tras la pugna interna que se traen en la dirigencia estatal de la cuarta transformación o de plano vino a echarle más leña al fuego para calentar a las huestes y hordas salvajes?...

