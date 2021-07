Las cifras incógnitas de cimeras listas de contagios por Covid-19 son una realidad imparable a nivel nacional. En la Ciudad de México, reportan en las últimas 48 horas, 12 mil contagiados, mientras en Chiapas, manejan la raquítica cantidad de 30 casos diarios según el reporte del titular de salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos. En los centros de atención de industrias farmacéuticas reportan más de 20 casos diarios, mientras que las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, no se andan por las ramas y aseguran que están saturados y buscando espacios para atender a más infectados. Esa es la realidad vigente.

Por encima de los problemas incendiarios por pugnas entre carteles de la droga que no paran de pelearse las plazas en el país, la pandemia es la principal preocupación del encargado del despacho del palacio nacional, ante la tercera ola de rebrotes que según el subdirector de Salud federal, Hugo López Gatell, comenzó hace cuatro semanas, pero con estadísticas preocupantes de contagiados y de una población que ahora le tiene más pavor a la vacuna que a la muerte.

En Chiapas, las cosas están de color de hormiga, porque los módulos de vacunación, yacen vacíos. No se les paran ni las moscas, siendo la población de 40 años en adelante los menos interesados en las dosis contra el Covid-19, pese a que la vacuna te protege hasta en un 94 por ciento en caso de ser contagiado por la pandemia.

En municipios fronterizos como Tapachula, las cifras aumentaron y no se descarta con la elevada presencia de habitantes de Guatemala que optaron por vacunarse en México, ante el riesgo mortal que persiste en su país; sin embargo, la secretaria de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez Cordero, no puede desmentir que en la emigración reciente de guatemaltecos, las cadenas de contagio en territorio mexicano se detonaron de forma atroz.

Los efectos colaterales y mortales, son mínimos cuando la población decide aplicarse la vacuna y prueba fehaciente son varios sobrevivientes del coronavirus que han logrado atravesar el umbral entre la vida y la muerte, gracias a las medidas preventivas.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos y la retahíla de presidentes municipales y demás integrantes de la mesa de seguridad, tienen una tarea titánica para exhortar a la población en general, aprovechar la aplicación de las vacunas, además de evitar hacer presencia en zonas de alta afluencia porque los contagios se han vuelto irreversibles justamente en el actual periodo vacacional.

Una de las alternativas del actual ayuntamiento de Tapachula que preside Rosa Irene Urbina Castañeda, fue instaurar un módulo de vacunación en la presidencia municipal a partir de hoy miércoles. Ojalá que la decisión sirva y permita atraer a beneficiados para vacunarse y protegerse próximamente, puesto que la irresponsabilidad está a su máximo esplendor.

Muchos ingenuos lamentablemente yacen confiados, pero tristemente cuando el contagio por Covid-19, ocurre, pocos viven para contarlo. Aquellas personas ya vacunadas que han sufrido de un contagio, incluso tienen que atravesar un tratamiento para estabilizarse ante las secuelas graves de la pandemia. Hagan consciencia, acudan a vacunarse.

***Rompecabezas***

Suchiate, convertido en un charco de sangre por impunidad de “La Chona”

*Suchiate se encuentra convertido en un polvorín. No es de extrañarse, cuando la abandonada ciudad siempre es rehén de la delincuencia organizada y la impunidad que representa y permiten las autoridades en turno en su ámbito municipal.

Los charcos de sangre y las detonaciones de los sicarios para acabar con la vida de enlistados es una triste y cruda realidad, ante los ojos ciegos de la presidenta municipal, Sonia Eloína Hernández Aguilar, a quien le vale poco la ejeución de personas en las calles del municipio que gobierna. Suchiate es y será siempre la famosa “Tijuanita”; “el Sodoma y Gomorra de la frontera sur de México”, donde los negocios sucios del mercado negro, son toda una tradición autorizada por el ayuntamiento municipal. El fiscal general Olaf Gómez y la titular de seguridad pública estatal, Gabriela Zepeda, difícilmente harán algo por Suchiate, cuando no pueden hacer nada por Pantelhó, Chenalhó, Comitán, Ixtacomitán e Ixtapa que yacen secuestrados por los cacicazgos políticos. Más perdidos que los hijos de la llorona.

Advierten elevar demandas penales contra Julio Sen

*En Cacahoatán, la población y los sectores productivos siguen buscando al edil en turno Julio Calderón Sen, quien ya no ve lo duro sino lo tupido. Reportan que Sen, no le sale la cuadratura al círculo y ahora que vienen los procesos de entrega – recepción, el próximo ayuntamiento municipal tendrá que elevar demandas penales en contra del edil Calderón Sen, de sus regidores, síndico municipal y demás cómplices de los atracos perpetrados a la hacienda municipal de forma descarada, abierta y abusiva. No estaban listos para administrar las finanzas, pero si para peinar a despoblado. Lamentable.





