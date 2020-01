Destituyen a Yeidckol

Comenzamos…El pasado fin de semana, presidido por la presidenta del Consejo Político, Berta Lujan Uranga, se desarrolló el sexto Congreso Nacional Extraordinario del partido Morena, el escenario fue el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde únicamente asistieron 310 congresistas.





El principal punto de la agenda fue el de destituir a la dirigente nacional de ese instituto político, Citlali Ibáñez Camacho, conocida en el mundo político como Yeidckol Polevnsky Gurwitz, que por cierto no se presentó al evento. El acuerdo tomado por unanimidad fue el de nombrar al legislador federal Alfonso Ramírez Cuellar, como líder nacional interino de Morena. Ramírez Cuellar deberá solicitar permiso para abandonar su Curul y la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para dedicarse de tiempo completo a su nueva responsabilidad. Alfonso Ramírez deberá organizar en un plazo no mayor a cuatro meses el proceso de selección interna para elegir al nuevo presidente del CEN de Morena, que todo hace suponer que los votos de la militancia lo favorecerán para ser ratificado. El nuevo presidente del CEN, será el responsable también de organizar y realizar las elecciones para que las bases elijan a los que serán los dirigentes de los comités estatales y después el de designar a los candidatos que los representarán en el proceso electoral del año entrante. Se debe reconocer que Yeidckol Polevnsky desarrolló un buen trabajo político estando al frente de la dirigencia nacional de su partido desde el 2017, apuntaló la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pero últimamente cometió el error de convertirse en una mujer soberbia, quería reelegirse, atrincherarse, de no escuchar y atender a los líderes de las cámaras alta y baja, no permitir el acercamiento de los dirigentes de la bancada de Morena en San Lázaro y en el Senado, perdió el contacto con las dirigencias estatales y principalmente de no apoyar y acercarse al presidente de México, el militante número uno de Morena. Lo que Polevnsky hizo con la cabeza lo terminó borrando con la cola. Hoy con esto, se da el banderazo para iniciar los trabajos y la estrategia electoral para el 2021, que sin, duda debido a algunos pésimos legisladores locales de los diferentes estados de la República mexicana, el malísimo desempeño de los legisladores federales y la ambición de muchos alcaldes morenistas, Ramírez Cuellar tendrá que hacer un buen trabajo para convencer al electorado que Morena sigue siendo la mejor opción, pero esto se verá cuando se dé a conocer los nombres de los candidatos. Morena será barrida y trapeada para no dejar ningún rastro de la gente que rodeaba a la exdirigente, todos se irán a la calle. La eliminación del escenario de Yeidckol Polevnsky Gurwitz y la llegada de Alfonso Ramírez Cuellar sirve para echar leña a la caldera política. De última hora, la Polevnsky, desde fuera de la sede de Morena, dijo que desconoce el liderazgo de Cuellar. Morena se fractura… CONTINUAMOS…Gran inconformidad existe entre los pasajeros de las diferentes líneas aéreas, las constantes quejas obedecen a que el personal que labora en tierra, en los módulos de atención al público no explican claramente los requisitos que imponen las empresas, sobre todo las líneas que viajan al extranjero. El retraso de los vuelos se da constantemente, hasta tres o cuatro horas después de lo programado permiten el acceso, por esto muchos pasajeros pierden su conectividad a otras líneas que viajan a otros destinos o a diferentes países. La prepotencia de la gente que está atrás de los mostradores en las terminales aéreas, no atienden correctamente al usuario y lo peligroso es que el equipaje es aventado, maltratado o abierto para robar objetos de valor y en otros es rellenado con mercancía prohibida. Tampoco existe un módulo de la Profeco para atender las quejas de los pasajeros y brindarles el apoyo y asesoramiento necesario. El usuario es víctima de las líneas aéreas que prestan un pésimo y caro servicio. La experiencia negativa se vive en el momento en que casi se va a abordar el avión con rumbo al extranjero, a esa hora salen con pretextos para exigir requisitos después de haber pasado un registro y una supervisión en los módulos de las propias aerolíneas. Roció López, editora y periodista de medios internacionales que viaja constantemente al extranjero, me comentaba en el aeropuerto de la Ciudad de México: “debe existir un protocolo obligatorio de información cuando una línea aérea venda boletos al extranjero, pues he visto que pasajeros pierden su vuelo porque al momento de comprar su boleto de avión no les informaron los requisitos para entrar al país de destino, lo cual se me hace una gran irresponsabilidad”. Conversamos también el retraso de los vuelos con rutas nacionales, eso también descontrola tu agenda, tienes que cancelar tus citas y pierdes parte de tu valioso tiempo, el pretexto que dan las empleadas de las aerolíneas es que el tráfico aéreo en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México está saturado. El pasado sábado el vuelo de Volaris que debió haber salido de Tuxtla Gutiérrez a las 20:30, salió tres horas después, la conexión a Guadalajara no se pudo realizar hasta un día después. Pasar toda una noche con muy baja temperatura en las instalaciones de aquella terminal aérea, fue una pesadilla para la pasajera. Este asunto queda en el aire siempre, mientras los pasajeros sufren. Y, ¿qué hace Profeco? ¿Existe todavía?... TERMINAMOS…El pasado 13 de enero la Reserva de la Biósfera Montes Azules, localizada en la Selva Lacandona del estado, cumplió 42 años como Área Natural Protegida. La explicación nos la dio un biólogo, mi amigo David Bonilla. "La riqueza de esta Área Natural Protegida no tiene igual en nuestro país: en ella se concentra el 20 por ciento de la flora; el 45 por ciento de las aves; 40 por ciento de las mariposas; una cuarta parte de los mamíferos (es hábitat del jaguar, tapir, jabalí, águila arpía y de la guacamaya roja, entre otras especies) y el 15 por ciento de peces de agua dulce". Este lugar "tiene el ecosistema que abastece de agua dulce al río Usumacinta, con el Grijalva". Impresionante esta belleza natural. Lo malo es que las autoridades ecológicas como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se olvidaron de tan importante fecha. Al menos un Foro Ecológico sobre la deforestación, el calentamiento global, cuidado del agua, debía haberse desarrollado para impulsar la cultura del medio ambiente…





