Joyas Chiapanecas | Hospital del Alma

Duque de Santo Ton:

Soy hombre, tengo treinta y cinco años, y trabajo como guardia de seguridad. Tengo buen físico porque hago mucho ejercicio y las mujeres me consideran atractivo, además de que soy experto en dar placer en la cama, ya que hago de todo, en serio no digo que no a nada. Me encanta el sexo oral y estoy abierto a cualquier tipo de prácticas amatorias, además de que me gusta que me graben en videos o me tomen fotos. Quisiera saber si es posible contactar a través de tu sección alguna dama, joven, madura o de la tercera edad, para tener sexo sin compromisos. Soy bien caliente y sé excitar a quien está conmigo, yo creo que por eso no me he casado. Mi único interés es dar placer recibiendo placer a cambio. Mi teléfono celular es 961 190 8010 y vivo en Tuxtla.

Octavio

Tuxtla Gutiérrez

Querido Octavio:

Ojalá pronto recibas respuesta a tu petición, pero debo aclarar que no te conozco personalmente, no me consta nada de lo que escribes y que si alguien

se comunica contigo será a su cuenta y riesgo. Suerte.

Duque de Santo Ton:

¿Cómo se le llama a ese estado de la mujer en el que pierde control del juicio y se deja llevar por la pasión y los instintos carnales?

Hermelinda

Tuxtla Gutiérrez

Querida Hermelinda:

Putería.

Duque de Santo Ton:

Estoy de acuerdo con la persona que te escribió para decirte que se ve patético que conduzcas un auto para gente pobre.

Alejandro

Tuxtla Gutiérrez

Querido Alejandro:

Más patético se ve que sea yo el que lo conduzca. Por elemental justicia debería tener un chofer a mi disposición.

Duque:

Un amigo que dice saber mucho de historia, me platicó que María Antonieta de Francia, la reina guillotinada, jamás conoció el mar ¿es cierto?

Archi

San Cristóbal

Querido Archi:

Es tristemente verdadero, pues la corta vida de la archiduquesa de Austria, princesa de Hungría, princesa de Bohemia, delfina consorte y reina de Francia, transcurrió en los lujosos castillos de Viena, París y Versalles. Bellos lugares, sí, pero ninguno de ellos cercano al mar.

Duque:

Cuando era niño pasé una temporada en la Ciudad de México, y estudiaba en el Colegio Americano, pues mi madre es de Filadelfia, aunque mi padre sea de Escuintla, Chiapas. Yo siempre he dominado el inglés a la perfección y no tuve problemas de ningún tipo, además de que me hice amigo de otro niño que también es hijo de madre norteamericana y padre mexicano. En aquel entonces, hace más de cuarenta años, ese niño y yo nos prometimos uno al

otro que, si alguno de los dos llegaba a triunfar, ayudaría al otro. Actualmente, él es el director general de Ford para América Latina y España, pero siento mucha vergüenza de presentarme en su oficina, sin chamba y derrotado, para pedirle que cumpla su promesa de infancia.

Romeo

Tuxtla Gutiérrez

Querido Romeo:

No te preocupes, estoy seguro de que tu amigo de la niñez ni siquiera te recibirá, aunque quisiera hacerte la caridad, no le conviene.

Duque de Santo Ton:

Mi novio es un hombre casado, y por eso no se lo he presentado a mis padres. Él dice que no corre prisa, porque su divorcio ya está en trámites y que como no tiene hijos ni bienes en común con su esposa, tan sólo será cosa de esperar unos meses pero que no quiere conocer a mis papás hasta que esté legalmente divorciado. Yo estoy tan enamorada, Duque, que no me importa esperar ¿estaré haciendo lo correcto?

Lina

Tapachula

Querida Lina:

Espero que todavía no hayas tenido intimidad en la cama con tu novio casado, porque estoy seguro de que no se va a divorciar, jamás conocerá a tus padres y, si te dejas, te usará como objeto sexual, lo cual no es malo pero me parece que tú andas en busca de otra cosa.

Duque:

Mi mamá dice que soy una perdedora de nacimiento, que las cosas que me han pasado en la vida se deben a que soy una imbécil y que estoy predestinada al fracaso porque yo nací para perder ¿por qué será tan negativa? Soy su hija después de todo.

Laurencia

Pichucalco

Querida Laurencia:

Me parece que cuando tu madre te concibió no existía el condón. Posiblemente te engendró como resultado de un descuido provocado por una borrachera y nunca te quiso ni te querrá.

Querido Duque de Santo Ton:

Cuando iba en la preparatoria tuve a mi primer novio, con el que me casé, vestida de blanco y toda

la cosa. Él era un muchacho muy respetuoso y decía que me quería mucho, pero en cuanto fuimos marido y mujer me perdió el respeto. En el sexo me ha obligado a hacer cosas que por respeto a tus lectores no me atrevo a escribir, además de que ha llegado hasta a pegarme y dejarme sin comer. Yo me casé virgen y creo en el matrimonio para toda la vida, por lo que pienso que esta vida es una prueba que me está poniendo Dios, y que, aunque mi esposo no lo haga, yo tengo que amarlo y respetarlo hasta que la muerte nos separe, porque así se lo prometí a Dios en el Altar.

Lucrecia

Tonalá

Querida Lucrecia:

Me encanta que seas coherente con tus creencias, pero Dios no desea el mal para ti. Si ese hombre está abusando de tu persona de la manera que me cuentas, lo seguirá haciendo no hasta que la muerte los separe sino hasta que se canse de ti y te mande a volar. Los hombres maltratadores son tan inconscientes que llegan incluso a matar a sus mujeres, ten cuidado.

Duque de Santo Ton:

Mi mujer invitó a la presumida de su madre y a las cabronas de sus hermanas a cenar en Navidad. La verdad es que las pinches viejas me caen muy mal, aunque las aguantaría en mi mesa si no fuera porque ya me cogí a todas, incluyendo a la alzada de mi suegra.

Panta

Tuxtla Gutiérrez

Querido Panta:

Muchos hombres quisieran estar rodeados por varias mujeres con las que ya tuvo sexo. Solamente te recomiendo que no te vayas a apendejar y permitas que las cosas se mencionen en público, porque estoy seguro de que todas ellas, menos tu esposa, saben que las demás comparten o han compartido el lecho contigo.

Hola Duque:

Estoy desconcertada con la muerte de una reina de belleza a la que mataron en Estados Unidos. Ella era una muchacha joven y bonita que no se merecía morir así, te lo juro.

Estefany

Tuxtla Gutiérrez

Querida Estefany:

Nadie merece o deja de merecer la muerte por su juventud y belleza. Las reinas de belleza por lo general se mueven en terrenos muy sucios que no son precisamente seguros para una mujer guapa.

Duque de Santo Ton:

Una secretaria de la oficina en la que trabajo casi no llega a trabajar y cuando de repente se aparece, no hace nada más que revisar su cuenta de Facebook y chatear con sus amigas a través de las redes sociales. Sin embargo, jamás le descuentan ni un centavo. A mí me da mucho coraje porque me la paso trabajando y si me ponen retardo o falta me castigan con el salario.

Ana

Tuxtla Gutiérrez

Querida Ana:

El creer que todos tus compañeros son honrados y sinceros podrá defraudarte muchísimo en los momentos en que más necesites ayuda. No pretendas entender a la gente y sus motivos, aunque puedes estar segura de que esa lagartona desquita su salario de otra manera, en esta vida nada es gratis.

Querido Duque de Santo Ton:

Me gustaría mucho escribir en el periódico Oye Chiapas, pero no sé cómo hacerle para que consideren esa posibilidad. Yo soy el mejor periodista de sociales y espectáculos que hay en Tuxtla, pero no tengo conocidos que me echen la mano para colaborar en algún medio.

Emilio

Tuxtla Gutiérrez

Querido Emilio:

Incluso teniendo tan ponderables virtudes, la verdad es que yo tampoco sé cómo.

Duque:

Mi mamá y mi papá se divorciaron hace como cinco años, y mi mamá estuvo alegando para yo me quedara a vivir con ella, porque mi papá quería que yo también me fuera con él. Al final, me quedé a vivir con ella, pero desde que nos quedamos solas, ella se volvió una histérica que nunca se arreglaba y que se la pasaba tomando vodka todo el día y nunca hacía la comida ni nada, hasta que conoció a un señor bastante guapo, con el que empezó a salir y a tomar. Al principio se daban besos en la sala y mi mamá me mandaba a mi cuarto, pero ahora el señor ya vive en la casa y también se la pasa echando trago con mi mamá todo el día. Duermen

juntos y cuando están borrachos, él orina con la puerta del baño abierta sin tener respeto por mí y a veces hasta anda en trusa por toda la casa con una caguama en la mano. A mí me da miedo porque como yo ya tengo catorce años, a veces creo que el tipo quiere tener algo conmigo.

Alicia

Tuxtla Gutiérrez

Querida Alicia:

Estás en una edad tan peligrosa, que yo te recomendaría que mejor le pidieras a tu papá que te llevara a vivir con él, no vaya a ser que a tu padrastro o a ti se les antoje jugar al doctor.

Duque de Santo Ton:

Mi hermanita es tres años menor que yo, y me considera una retrasada mental. Dice que ya no es virgen y que ha tenido relaciones sexuales con muchos niños de su salón. Yo sigo siendo señorita a mis 18, y no sé cómo ayudar a mi hermana de 15. Dime.

Sofía

Tuxtla Gutiérrez

Querida Sofía:

No entiendo en qué quieras ayudar a tu hermana, porque una vez que se pierde la virginidad, se pierde para siempre. Tal vez estaría bien que la acompañaras a visitar a un ginecólogo porque una mujer sexualmente activa requiere consejos y revisiones médicas, independientemente de la edad que tenga, además de que debe conocer los métodos profilácticos que existen para prevenir enfermedades y para el control de la natalidad.

(Consultas gratis: santapiedra@gmail.com)