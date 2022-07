PACIC sin resultados en Chiapas, canasta básica sigue encareciendo

Naranja, jitomate, papa, huevo, aceite, y pollo son algunos de los artículos que subieron de precio en estos últimos dos meses según los vendedores y compradores del mercado San Juan ubicado en el oriente de la ciudad capital, dichos artículos se encuentran inmersos en el Paquete Contra la Inflación y Carestía (PACIC) realizado por el presidente de la República en donde afirmaba que no iban a incrementar su costo, sin embargo, esto no les preocupa a los vendedores quienes afirman estar acostumbrados a esta situación pues no es la primera vez que escuchan este tipo de mentiras.

El pasado cuatro de mayo el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador inauguró el programa PACIC, un plan en donde se afirmaba que los productos de la canasta básica no subirían de precio, sin embargo, desde la última semana del mismo mes, los vendedores así como los consumidores afirmaron que muchos de esos productos habían incrementado costo, de igual forma, según el reporte del INEGI que se realiza durante cada quincena reflejó que para la segunda del mes de mayo el jitomate, la naranja, la papa, el huevo, leche, pan entre otros incrementaron su precio.





Por lo anterior, los vendedores aseguran que este segundo semestre que ya comenzó con el pie izquierdo y se mantendrá así e incluso esperan un segundo aumento pues ya no confían en los programas de gobierno, Carlos Pérez quien lleva con su nave en el mercado San Juan desde hace 10 años, afirma que esto siempre se ha manejado por lo cual, aunque existan promesas tanto como él como los demás vendedores son sabedores que los próximos meses son bajos debido a los costos y todo se recupera en noviembre y diciembre cuando inician las festividades.





Los vendedores esperan un segundo aumento de precios / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“Es igual siempre, en julio comienzan las lluvias y la gente baja en cuanto a las compras, los precios altos comienzan a llegar después de estos meses y aunque hayan mil promesas siempre aumentan, todo se regula en los últimos dos meses del año pues bajan los costos y aumentan los sueldos, por lo cual, son los meses que más ventas tenemos” comentó.

Cabe aclarar que a pesar de la alza, según el INEGI, declaró que artículos como el Limón y la cebolla bajaron sus costos, sin embargo, los vendedores afirman que esto no les ayuda pues estos artículos ya estaban muy altos de por si, por lo cual, se mantiene en un precio elevado y es lo que compran menos teniendo que buscar otras alternativas.

Por ahora aunque el panorama luce complicado para los vendedores con las lluvias y el incremento de costos, aún hay mucha clientela en el mercado pues, dichos artículos son básicos y tienen que ser comprados por los ciudadanos aunque esto refleje un gasto más a sus bolsillos.

Artículos que han aumentado su precio