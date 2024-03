Micaela Teratol: lucha contra la violencia a mujeres y exclusión indígena en Chiapas

Local Exigen traductores de lenguas indígenas en unidades médicas de Chiapas

Micaela Teratol Gómez, licenciada en informática administrativa, de 36 años de edad, originaria del municipio indígena de Larráinzar en la región Altos de Chiapas, su lengua materna es tsotsil, egresó en el 2014 de la Universidad Pablo Guardado Chávez, y ahora es candidata al Senado de la República en la segunda fórmula de la coalición Fuerza y Corazón por México que integran el PRI, PAN y PRD, cuenta que le duele la violencia hacia las mujeres y la exclusión de la que son víctimas los pueblos originarios de Chiapas.

En entrevista, dijo que sus amigos de Larráinzar y de otros municipios, sus compañeros indígenas de diversos puntos del estado le han pedido que le eche ganas, desean estar a través de ella bien representados en el Senado de la República a partir de las próximas elecciones federales del 2 de junio, su respuesta es que es posible alcanzar el éxito, pero tiene que ser un trabajo en conjunto, con un gran equipo, pide qu lo acompañen en este proceso electoral y sobre todo que acudan a las urnas el primer domingo de junio.

Compartió que en Larráinzar, sede de los diálogos de paz entre el gobierno federal y el EZLN en 1996, ha habido una apertura para la participación de la mujer en la política, pero ser candidata no es fácil, ni es fácil participar en un proceso electoral, ahorra tiene que recorrer el estado para decirle a la gente que decida y que lo haga bien, analiza que hay que cambiar muchas cosas, la exclusión en la que viven los pueblos originarios del estado, que a pesar de tantas promesas aún no les cumplen, padecen el no olvido, siguen siendo víctimas del engaño y la manipulación.

Pide a las y los Indígenas de Chiapas su participación, ahora les doy las gracias por impulsarme, pero les pido su apoyo para llegar al Senado de la República con sus votos, de alcanzar ese respaldo mayoritario en las urnas me corresponderá posteriormente apoyarlos en todo para que las voz de los indígenas de Chiapas se escuche en el l Congreso de la Unión, no queremos seguir siendo marginados.

En Chiapas existen doce pueblos indígenas, chol, tseltal, tsotsil, zoque, tojolabal, cakchikel, mocho, mame, chuje, jacalteco, canjobal y lacandón maya, los cinco primeros son los mayoritarios, los más numerosos son los tseltales y tsotsiles, que suman casi un millón 450 mil personas, el 30 por ciento de la población estatal, sin embargo analiza que siguen siendo excluidos y eso debe acabarse si ella llega al Senado de la República, adelanta Teratol Gómez.

Una gran preocupación para la candidata al Senado de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México es la gran violencia prevaleciente hacia las mujeres, lamenta que haya tantos marcos jurídicos que protegen a las mujeres pero en la práctica sigue en ascenso la escalada de violencia, y eso es algo que le duele y desea levantar la voz en el Congreso de la Unión para que se haga justicia, que los responsables respondan por sus actos ante la justicia, enfatizó.

Dijo que impulsará desde la Cámara Alta un mejor esquema de comercialización de los productos, bienes y servicios de los pueblos originarios, las artes y las culturas necesitan un mejor impulso, las artesanías y los textiles, necesitamos un mejor impulso desde todas las instituciones públicas, también en el ámbito estatal, nacional e internacional.

