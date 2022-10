Niegan atención médica en Centro de Salud de Terán en Tuxtla Gutiérrez

Este domingo habitantes de la colonia Terán en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron la mala calidad de atención por parte del personal de Centro de Salud en esa colonia de la capital chiapaneca.

En la denuncia anónima, una persona señaló que el pasado viernes acudió al centro de salud a las 19:00 horas sin que el personal médico le proporcionara la atención, a pesar del estado de salud que presentaba.





Lee más: Engañan a niña en el Gómez Maza, se queda sin cirugía: padre de la menor





“Llegué muy mal de salud, llegué al filtro y me cuestionó lo que tenía y él me contestó que lo mismo tenía y que el doctor que estaba en turno solo atendía citados y que no me podían atender porque a mí me tocaba en el turno de la mañana y solo me atendía si fuera algo de gravedad”.

El denunciante dijo que acudió al Centro de Salud de Terán debido a que no cuenta con los recursos económicos para ir con un médico privado, sin embargo, nunca la recibieron ni le proporcionaron el servicio médico.