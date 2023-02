Giros empresariales se encuentran en franca recuperación por pandemia: Carlos Cruz Coutiño

La iniciativa privada ha pasado la etapa critica de la pandemia del Sars Cov2 (Covid 19) que llegó al estado a finales de febrero del 2020, todos los giros empresariales se encuentran en franca recuperación, tanto los socios constructores, como abarrotes, comercios, agencias de seguros y demás giros, explicó el presidente del Centro Empresarial de Chiapas (CECH), Carlos Alberto Cruz Coutiño.

En el estado existen más de 163 mil unidades económicas, el 80 por ciento, micros y pequeñas y en términos generales el peor momento de la enfermedad se ha superado, aunque muchas lo hicieron con sus recursos propios, no tuvieron financiamiento, no fueron respaldadas con esquemas financieros pero van en plan ascendente en la recuperación económica y del empleo.

En el estado se registró al mes de septiembre del 2022 un total de 238 mil 944 empleos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que significa un crecimiento de mil 050 empleos más en comparación con el mes de agosto, para el cierre del año, la movilidad laboral fue mayor, se percibió la contratación de más mano de obra.





El peor momento fue en el 2020 debido al aislamiento social / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las empresas se la pasaron bastante mal, pero ya están en la etapa de recuperación, finalmente es favorable el crecimiento de la economía, lo que ha pasado con la aerolínea Aeromar es un asunto muy complejo pero en Chiapas no tiene reflejo mayor, arrastraba un pasivo de muchos años, deudas con el fisco, deudas con proveedores de bienes y servicios y la quiebra en la que ha caído no corresponde a nuestro escenario en el estado, sí a nivel nacional.

En Chiapas no dependemos de Aeromar, su quiebra es un asunto que se tiene que atender con temas nacionales, lo que ha pasado con empresas de la entidad es que hicieron ajustes, bajaron su número de personal, en sus estrategias de comercialización, si bien en los momentos más críticos de la pandemia hubo despido de personal, no se puede negar, pero el saldo actual es favorable, no es negativo.





Giros empresariales se encuentran en franca recuperación por pandemia / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Hay empresas que tienen de 1 a cinco empleados, otros tienen una plantilla de 10 a 15 trabajadores y hay franquicias que tienen más de 50 gentes y me da gusto que las obras públicas en el estado las están realizando empresas chiapanecas, si bien una gana la licitación genera una cadena de proveeduría de productos, bienes y servicios, y es en beneficio de la economía y del empleo, apuntó Cruz Coutiño.





El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, Carlos Morelos Rodríguez, expuso que entre las ciudades que registran un mayor crecimiento del empleo con Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Venustiano Carranza y Ocozocoautla de Espinosa, aunque también otras cabeceras municipales registran un comportamiento ascendente como Villaflores.

El peor momento fue en el 2020 debido al aislamiento social o el encierro para disminuir el riesgo de contagio del Covid 19, muchas empresas que cerraron ya no abrieron, aunque no tenemos el número preciso de cuantas son, otras cambiaron de giro, muchas redujeron su número de personal.

