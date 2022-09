Venta de "Chocolates" ponen en riesgo la salud de las personas: chef Rebeca Vélez

La chef Rebeca Vélez Rodríguez, alerta que los transformadores del chocolate estamos a la sombra de las grandes empresas que nos venden “chocolates” con excesos de grasa, con exceso de azúcar, con ingredientes impronunciables, que ponen en riesgo la salud, mientras que los micro empresarios de la entidad industrializamos de manera artesanal, las empresas nos ofrecen en los anaqueles marcas que ni siquiera contienen cacao.





Explica que los productos artesanales no quiere decir que sean corrientes, o que sean de baja calidad / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Explica que los productos artesanales no quiere decir que sean corrientes, o que sean de baja calidad, al contrario, son cuidados porque son elaborados en pequeños lotes, y cuidando todos los ingredientes y todos los procesos, por ello, invito a la población en general a que tengamos esa conciencia de que todos los transformadores que elaboramos productos artesanales estamos cuidando su salud, no les estamos poniendo químicos, no cosas que nos van a hacer daño.





También puedes leer: Hongo afecta producción de Cacao en Chiapas





Muchos amamos al cacao, agradezco a los productores del estado que son los principales proveedores de la materia prima para la elaboración de chocolate en sus diversas presentaciones, somos muchos los que industrializamos este producto que está presente en la mesa de los comensales y que debe tener un gran respaldo desde el campo para mejorar los sistemas de producción del cacao.





La chef Rebeca Vélez Rodríguez, alerta que los transformadores del chocolate estamos a la sombra de las grandes empresas que nos venden “chocolates” con excesos de grasa, con exceso de azúcar, con ingredientes impronunciables, que ponen en riesgo la salud pic.twitter.com/1Lg1UXf0lK — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 10, 2022





"Si bien ha estado teniendo una efervescencia el cacao entre los industriales en la entidad, falta apoyo institucional, no obstante que somos la cuna del chocolate, hay mucha gente que a través de la pandemia del Covid 19 que llegó a Chiapas desde finales de febrero del 2020, ha visto al cacao como alimento, no como golosina".





Mientras que los micro empresarios industrializamos de manera artesanal: chef Rebeca Vélez Rodríguez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Eso nos habla de la importancia que está teniendo este producto, el cacao, eso es, alimento, pero nos ha costado reconocerlo, no pone en riesgo la salud de la población que lo consume, en primer lugar cultivar cacao es contribuir a la biodiversidad, es aplicar sistemas orgánicos y eliminar los químicos, ayuda a la anidación de aves, a la reproducción de anfibios, reptiles, insectos, polinizadores, es un súper alimento, contiene 50 nutrientes y componentes bioactivos, antioxidantes y antinflamatorios".





Riesgos en la salud por consumo de chocolate en Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Vélez Rodríguez considera que "a los pequeños empresarios les hace falta espacios para poder comercializar, falta que los productores tengan mejores apoyos de los gobiernos para producir más y mejor cacao, generalmente son personas adultas o adultas mayores, hay un cambio generacional que hay que aprovechar concientizando a los jóvenes del valor tan importante del cultivo y de su industrialización, nosotros buscamos cacao de calidad, sobre todo", fermentado.

"También requerimos capacitaciones para asumir nuevos conocimientos para la industrialización, que los regalos que la población va a preparar para la navidad, ojalá que acuda a los chocolateros, existen negocios en gran parte del estado, Ostuacán, Pichucalco, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Chico, Juárez, y otros, donde debemos voltear a ver a los productores, en el estado se cultivan de entre 18 mil y 22 mil hectáreas, estamos en la revisión de la norma oficial mexicana 186 para establecer un apartado no como golosina, sino como alimento".