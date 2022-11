Se reduce en Chiapas la muerte materna, por cada 100 mil nacimientos 32 mueren

Chiapas con una población aproximadamente de 5 millones 700 mil habitantes, un millón 450 mil de ellos pertenecientes a 12 pueblos indígenas, registra una tasa de defunción de muerte materna de 32 casos por cada 100 mil nacimientos, de acuerdo con el Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.

Las entidades con más defunciones maternas en el país son Estado de México con 58 defunciones por cada 100 mil nacimientos, le sigue Veracruz con 37 decesos por cada 100 mil nacimientos, Jalisco con 34 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos, Puebla con 33 decesos por cada 100 mil nacimientos Chiapas con 32 decesos por cada 100 mil nacimientos y Chihuahua también con 32 decesos por cada 100 mil nacimientos, en conjunto suman el 41.5 por ciento de las defunciones registradas en la semana epidemiológica número 44.

De acuerdo con la institución, el grupo de edad con mayor registro de muerte materna es el de 45 a 49 años de edad, de los decesos registrados en la entidad en lo que va del año 32 por cada 100 mil habitantes, 21 han ocurrido en instituciones de la Secretaría de Salud del gobierno del estado, 2 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 en el IMSS Bienestar, el porcentaje representa el 5.9 por ciento del total.

La mortalidad materna se calcula en México de 30.3 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa una disminución de, 42.3 por ciento en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior, las principales causas de la defunción son enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria del embarazo, el parto y puerperio con un 17.7 por ciento, hemorragia obstétrica un 17.1 por ciento, aborto un 7.2 por ciento, enfermedades de las vías respiratorias 6.4 por ciento y complicaciones del embarazo, parto y puerperio un 6.4 por ciento.





Las entidades con más defunciones maternas en el país son Estado de México con 58 defunciones por cada 100 mil nacimientos / Foto: Cuartoscuro





Otras causas son el Covid 19, el Covid 19 virus no identificado, embolia obstétrica, trauma obstétrico, trastornos placentarios, otras enfermedades de la sangre, sepsis y otras infecciones puerperales, muerte obstétrica no especificada, causas indirectas no infecciosas, causas indirectas infecciosas, otras causas y algunos decesos no se clasificaron su causa.

La proporción de defunciones identificadas por la base de datos de información relevante de muerte materna indica que en el 2022 Chiapas ha registrado una tasa de 32 defunciones por cada cien mil nacimientos, lo que representa el 6.3 por ciento del país.

En el país las defunciones por muertes maternas involucran a las instituciones públicas Secretaria de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, instituciones privadas que no especifica, otras instituciones, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Régimen Bienestar del IMSS, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.