No hay acuerdos, trabajadores sin respuesta a propuesta de Telmex

La empresa Teléfonos de México (Telmex) apenas presentó propuesta al sindicato que está siendo consultado entre las bases, pero no hay consenso para levantar huelga, explicó Edgar Náfate López, representante del sindicato en Chiapas.

Explicó en entrevista que tras varios días de manifestación en el país, la propuesta es tan solo para realizar una junta entre directivos y sindicato para determinar lo que procede, "sostenemos nuestras propuestas y solo esperamos que se entiendan en su justa dimensión".





En la consulta las bases van a determinar hacer una pausa con la huelga, mientras se revisan peticiones y atenciones, no saben si se reiniciarán actividades el día lunes, "no lo sabemos con precisión, para que eso ocurra todos en el país y en cada estado deberían estar de acuerdo, por ahora no hay servicio al público en oficinas".





Náfate López comentó que en caso de una falla habrá algún tipo de operativo por parte de la empresa para encontrar alguna solución, la empresa pretende minimizar la situación, pero los trabajadores mantendrán las acciones legales.

El paso siguiente de la consulta entre empresa y trabajadores será la negociación, una especie de esquemas que se presentarán de ambas partes, "tenemos que destrabar está situación, lo más favorable para las partes, este es un recurso legal que la Ley Federal del Trabajo otorga a los trabajadores, el derecho a la jubilación no está sujeta a negociación, en el país somos más de 50 mil, unas 750 personas en el estado, que vamos a defender con justicia nuestras prestaciones", apuntó.