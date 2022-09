¡Una ganga! Supemercados venden el kilo de tortilla hasta en 10 pesos

En el libre mercado y sin precios controlados, la tortilla no solo se encuentra en las tortillerías comunes, también en la tienda de la esquina, en las dulcerías, en las de conveniencia, pero de igual forma en los grandes supermercados de Tuxtla Gutiérrez, como lo es en "Bodega Aurrera" donde el kilo de tortilla se vende en 10 pesos con 50 centavos, esta bodega ni tiene competencia, su máquina de doble rodillo alcanza 100 velocidades por minuto, esto es, una producción de cien tortillas en un minuto.

La gerencia no estuvo dispuesta a una entrevista para conocer su proceso de producción de tortilla a base de harina, del porque su precio tan bajo en relación con la industria de la masa y la tortilla, sin embargo, el personal explicó que la empresa es transnacional, lo mismo está en Chiapas en el mercado de las tortillas, que en gran parte de México y Centroamérica.

También puedes leer: ¿Cómo identificar una tortilla pirata y de qué están hechas?

El personal explicó que la idea de la empresa de producir tortillas, inicialmente no fue su giro y hacerlo con su propia industria fue precisamente porque en Chiapas y en Centroamérica se ubica población en situación de vulnerabilidad social, los más pobres de América Latina, y en el caso de Tuxtla Gutiérrez hay una alta demanda de tortillas, los costos de inversión bajan por comprar insumos en volumen, lo mismo que para Aurrera, que para Walmart.





En Aurrera el kilogramos cuesta 10 pesos con 50 centavos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El propósito de producir tortillas y hacerlo a bajo costo es para brindar a los consumidores un servicio de calidad, producto caliente, elaborado al momento de la compra, el personal está debidamente capacitado y adiestrado en materia de protección civil y sanitaria, y la idea es contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los consumidores.

Comentó en la charla que no aceptó imágenes y vídeos que en la producción de tortillas la empresa trabaja todos los días con el propósito de ayudar a las personas a ahorrar su dinero y vivir mejor, no solo en Tuxtla Gutiérrez, en otros municipios, en otros estados y fuera del país, no se trata de generar conflictos con lo que conocemos como la industria de la mesa y la tortilla, pero en el país vivimos en el libre mercado y cumpliendo con las disposiciones fiscales se ha generado la oportunidad de atender el mercado de la tortilla.

La empresa produce su propio producto con su propia maquinaria, poco personal, una persona puede realizar la masa a base de harina, que poner a trabajar la máquina o la industria y a la vez despachar, y explica que es posible porque la organización del tiempo lo genera la máquina, una maquinaria que tiene mayor capacidad de producción que el resto de las tortillerías del mercado, mientras que los negocios pequeños su máquina produce a menos revoluciones por minuto, en esta empresa la máquina está elaborando tortillas a gran velocidad.





En Aurrera el kilogramos cuesta 10 pesos con 50 centavos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





La tortilla se elabora y se resguarda en grandes hieleras de plástico, pero también se pesa el producto y se va almacenando en cantidades de un kilogramo y medio kilogramo, de manera que el cliente tenga producto caliente y tarde en el negocio en el menor tiempo posible y a bajo precio, tan sólo 10 pesos con 50 centavos.

Dice el personal que cada vez hay mayor clientela, incluso restaurantes de la zona del libramiento sur llegan a comprar volúmenes de entre 40 y 80 kilogramos diariamente, han constatado que se trata de un producto de calidad y a bajo precio, que a la vez, también les sirve para bajar sus costos de producción y tener mejores ingresos.

Ante este escenario, el presidente de la Industria de la Masa y la Tortilla, José Ramón Salazar Ballinas, explica que cada vez hay mayor riesgo de que desaparezcan negocios formales por varias razones, los altos costos de producción, energía eléctrica, gas, refacciones, mantenimiento de las máquinas, pago de impuestos y bajos precios del producto que va desde los 17 pesos a los 23 pesos, en los establecimientos formales.

Local A pesar de inflación en México, antros y bares no suben sus precios

En promedio cada tortillería necesita en Tuxtla Gutiérrez en promedio entre 300 y 400 litros semanales de gas, ahora está a 13 pesos con 10 centavos el litro, o más, la inversión semanal en este insumo es de 3 mil 930 pesos hasta los 5 mil 240 pesos, a veces mayor a ese monto, ha estado fluctuando, sube y baja, en la capital existen más de mil tortillerías, lamentablemente son muchos los negocios con otros giros que han incursionado en la venta de tortilla, a más bajo precio, hay quienes lo ofertan a 24 pesos, más caro que las tortillerías, pero hay quienes a menor precio, se han agregado otros competidores y a la industria le complica el panorama, durante el día muchas tortillerías están vacías.

También hay muchas tortillerías irregulares, más de 300 en la capital y más de mil en el estado, se trata de empresas que no tienen permisos, hay negocios que si quieren invertir pero el precio de una máquina oscila en los 250 mil pesos, o más, la inversión en una tonelada de harina es de 17 mil pesos, o más, mientras que la tonelada de maíz es de 10 mil pesos, o más, con 30 mil pesos o 35 mil pesos se arranca un negocio y su sostenimiento depende de la venta, aunque la población ha sustituido la tortilla por comida rápida como panes y sopas.