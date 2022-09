Tuxtla Gutiérrez. Un centenar de padres de Familia de la escuela secundaria "Ricardo Flores Magón" se manifestaron bloqueando la calzada CONASUPO en San José Terán para exigir clases presenciales y la salida de la directora del plantel.

En voz de Ronald Zebadua, padre de familia, señaló que se está violentando los derechos de más de 1400 alumnos, quienes no están recibiendo clases completas, únicamente la mitad de la plantilla docente está trabajando.

"Mire mi hijo debe recibir clases por de 6 profesores, únicamente le dan 3, los otros 3 quienes dar de manera virtual, la directora que según se llama Noemí Robles no la conocemos, no se ha presentado, ella en contubernio con los otros profesores impide que vengan a enseñar de forma presencial, y no es justo" dijo el tutor.





Por su parte doña Martha Mirian Ríos, otra madre afectada pidió públicamente una investigación exhaustiva del dinero de cuota de inscripción, ya que a versión de ella se dieron 400 pesos por alumno, dando una cantidad de 560 mil pesos, y las instalaciones se encuentran en pésimas condiciones.





Padres de familia de la "Ricardo Flores Magón" bloquean para exigir clases presenciales y salida de la directora / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





Los baños están en pésimas condiciones, el campo está enmontado, los salones sin clima ni ventiladores, las chapas y todavía no hay ni sillas, no es posible que hayan desaparecido todo el dinero y no se vea reflejado, vamos a continuar bloqueando hasta que personal de la secretaría de educación tome cartas en el asunto y saque a la directora, que los docentes completos de clases y arreglo a la escuela, de lo contrario seguiremos manifestándonos. Finalizó doña Gabriela López.

Durante el bloqueo únicamente se le permitió el paso a las personas caminando, por lo que tuvieron la necesidad de comerciantes, trabajadores de transbordar para llegar a sus destinos.