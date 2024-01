Despojan de un predio a una mujer presuntamente autoridades municipales

La señora Mirna Verónica Hernández Sarmiento de 52 años cuenta que en el año de 1998 compró un terreno de 200 metros cuadrados en la colonia Ampliación Arroyo Blanco en el norte de Tuxtla Gutiérrez, la cual se la han invadido y despojado, presuntamente por personal de la presidencia municipal de la capital y un particular, ahora que alegan sus derechos le dicen que ya no es la dueña y ahora se encuentra en tierras, sin recursos y sin un patrimonio.

Lee más: Trabajo infantil en Chiapas: Más allá de las cifras oficiales

En entrevista en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, explica que su predio no formó parte del grupo de propietarios que ingresaron a la regularización debido a que su hijo enfermo de cáncer, se ocupó de su salud durante muchos años, después falleció y calló en depresión, luego falleció su señor padre y aumenta su angustia, más adelante enferma su esposo Rosemberg Jiménez Vázquez y fallece y no se ocupó de regularizar su predio.





Local Discapacitados y adultos mayores reciben aumento en la pensión Bienestar Es su esposo quien compra el terreno en 4 mil 500 pesos, pero la negociación de la compra viene de años atrás, la compra fue a los señores Julio César Gumeta González socio y dirigente de la colonia y Álvaro Sánchez de León dueño de las tierras que se reaccionaron a partir del año de 1990, en esa década lotean y venden, años más tarde escrituran y yo no regularizo, años más tarde que quiero entrar a mi casa encuentro una familia de Carlos Alberto López Cifuentes que me dice que compró con el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

El nuevo dueño de su casa vivía en frente de su lote y cuenta con una purificadora de agua, en la colonia dicen que se ha hecho de varias propiedades a la mala, yo no lo conozco, he pedido la intervención del municipio pero me dicen que no le mueve porque es él quien tiene la razón, no obstante que todos los fundadores me conocen, se ha hecho de su propiedad con documentos apócrifos y resulta que en su investigación quien le vendió su predio es Uriel López.

Municipios Denuncia ante la FGE por abusos del Ejército en Chicomuselo, La Concordia y Socoltenango

Pide la ayuda de la población, de abogados, sus dos hijos viven fuera, está sola, sin indefensión, sin autoridad que le respalde en su lucha por defender su predio, su casa, dice que hay otros casos más en la misma colonia y en la misma situación, ahora sin dinero tiene que necesitar de un abogado para que se defienda de un acto de despojo de particulares, cuenta con su documento original de compra venta del lote de 200 metros cuadrados.