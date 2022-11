Ley de Residuos Sólidos para Chiapas sin ser aplicada, pandemia lo atrasó: Domínguez Bello

La Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Chiapas y sus municipios, de junio del 2019, fue muy bien recibida para disminuir el uso del plástico, las personas tienen que sobrevivir, realizar sus actividades y la pandemia del Covid 19 afectó su aplicación, no tenemos una cuantificación de los plásticos de un solo uso, explicó el encargado de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo de Energías de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, Israel Domínguez Bello.

En Chiapas generan en promedio 5 mil 188 toneladas diarias de residuos, de las cuales 3 mil 891 son de residuos sólidos urbanos y mil 297 corresponden a residuos de manejo especial, que ubica a la entidad en el décimo lugar en generación de residuos a nivel nacional.

El 50 por ciento son residuos orgánicos representados por grupos alimenticios y de jardinería, el 11 por ciento son plásticos y PET, el 8 por ciento es papel y cartón, el 4 por ciento es vidrio, el 3 por ciento es metal ferroso y no ferroso y el restante 24 por ciento lo constituyen otros materiales como son pañales, textil, unicel, fibras, etc.

Nos hemos visto limitados en su aplicación por la emergencia sanitaria que llegó a Chiapas en febrero del 2020 y todavía está presente, hay comercios que ya no dan plásticos, otros que expiden bolsas reciclables, pero los consumidores lo siguen exigiendo y empresas de todos los tamaños los siguen introduciendo, la sociedad se está recuperando de la pandemia y apenas estamos retomando los trabajos de concienciación, de capacitación y educación ambiental antes de aplicar la norma ambiental creada hace más de tres años, explicó.





La institución estatal se ha reunido con las cámaras empresariales en la capital del estado para pedir su colaboración / Foto: Cuartoscuro





Dijo que por ahora la institución estatal se ha reunido con las cámaras empresariales en la capital del estado para pedir su colaboración, se trata de que cambiemos la demanda de los plásticos de un solo uso, no hay una medición de la disminución del uso o consumo, ha bajado pero no sabemos en que dimensión o magnitud, el llamado es a la sociedad a que separe los residuos, es un escenario complejo, es el reciclado lo que puede ayudar mucho, aunque reciclar el unicel es mucho más complejo después de usarlo para el consumo de alimentos.

Domínguez Bello insiste que lo interesante es que la sociedad participe, no es tarea fácil, es compleja, no solo depende de la autoridad, es tarea de todos, no hay tiempos, no hay un plazo para limpiar al estado de los plásticos y de los plásticos de un solo uso, pero estamos haciendo un llamado a que las empresas que los introducen vayan migrando a otras alternativas sustituyas de estos productos.





Empresas deben buscar que se les provean materiales biodegradables, si bien son más costos económicamente ahora para los consumidores, a largo plazo serán más rentables para todos, sobre todo, para limpiar al estado de estos productos, hay comercios que ya utilizan bolsas, platos, popotes, servilletas y otros productos biodegradables, pero aún es mínimo este uso, lamentablemente nos encontramos en ríos y arroyos plástico, enfatizó.

La problemática radica en que la separación y reciclado es mínimo, por lo tanto su recuperación es menor del 10 por ciento de los materiales reciclables, la mayor recuperación se realiza a través de la segregación informal, lo que genera un mayor volumen de residuos sin tratamiento en los sitios de disposición final.





Empresas deben buscar que se les provean materiales biodegradables / Foto: Cuartoscuro





El Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, establece en su objetivo 1, el fortalecimiento de la legislación ambiental a través de la presentación de leyes y reglamentos; y en su objetivo 3, propone la difusión de la reducción, el rehusó y el reciclaje de los residuos inorgánicos.

Asimismo, se propone desde la legislación regular la adquisición, ingreso y uso de bolsas, popotes de plásticos, y recipientes de unicel en el estado, a fin contribuir con la reducción de la contaminación del ambiente por los residuos del consumo superfluo de plástico de un solo uso, por lo que en junio del 2019 se creó la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Chiapas y sus Municipios.