Padres de familia de telesecundaria 262 de Tuxtla denuncian irregularidades

Esmeralda Rosas, presidenta del Comité de Padres de Familia de la Escuela Telesecundaria 262, ubicada en la Colonia Los Pájaros en Tuxtla Gutiérrez, ha alzado su voz en una denuncia pública respecto a serias irregularidades en la entrega de la administración del comité anterior durante el ciclo escolar 2022-2023.

La denuncia se centra en la falta de transparencia en el manejo de las cuentas e ingresos provenientes de las aportaciones de los padres de familia. Rosas afirmó que a pesar de haber realizado tres convocatorias para rendir cuentas, la comisión saliente no se ha presentado ni ha proporcionado justificación alguna de sus acciones.

En la primera convocatoria, la presidenta anterior no pudo presentarse debido a la falta de quórum. En la segunda, la misma persona acudió con una única hija y alegó gastos sin justificar con notas ni facturas, lo que generó una fuerte controversia. La situación empeoró cuando se le pidió que comprobara sus gastos y se negó, argumentando que ya había informado a su comité y que no tenía que rendir cuentas al actual.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Además, Rosas expresó su frustración por la falta de asistencia tanto de los maestros directivos como de la dirección de la escuela a estas convocatorias, lo que ha contribuido a la falta de respuestas y transparencia en el manejo de los recursos escolares.

Natividad de Jesús Pérez Hernández, director de la escuela, es señalado por tener en su poder el sello de la escuela y ser titular de la cuenta bancaria mancomunada con la presidenta saliente, Karla. Sin embargo, los padres de familia alegan que no se han rendido cuentas adecuadas ni se ha garantizado la transparencia en el ejercicio de los fondos provenientes de las cuotas de los padres.

Puedes leer también: Magisterio del NEI anuncia movilizaciones y toma de edificio en Tuxtla Gutiérrez

"No tenemos explicación sobre el destino de los recursos, desconocemos los montos exactos y no es justo que los padres de familia hagan sus aportaciones y seamos tratados de esta manera. La escuela está en pésimas condiciones, los recursos públicos otorgados por el ayuntamiento no se han utilizado adecuadamente, y estamos cansados de la falta de respuestas", expresó Rosas.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️

Los padres de familia exigen una rendición de cuentas clara y detallada, que todos los gastos sean respaldados con notas y facturas, y que se esclarezca el destino de los recursos correspondientes al ciclo escolar actual, los cuales fueron aportados por los padres de familia con la esperanza de mejorar las condiciones de la escuela. La comunidad educativa espera que esta denuncia pública conduzca a una solución efectiva y a la restauración de la transparencia en la administración de fondos escolares en la Escuela Telesecundaria 262.