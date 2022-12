Se mantiene a la baja la demanda de carne de puerco en Chiapas: comerciantes

Chiapas alcanza una producción de carne de puerco anual promedio de 30 mil toneladas, que lo ubica en el octavo lugar nacional en producción en México, en la recta final del año la demanda de este producto se mantiene baja como todo el 2022, no ha habido una gran demanda después del 2019, el Sistema Producto Porcino mantiene sus niveles de producción, pero el consumo sigue siendo bajo.





Chiapas alcanza en el año unas 30 mil toneladas de pescados y mariscos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El kilogramo de carne de puerco varía, desde los 60 pesos en adelante, 140 el kilo de carne adobada, la costilla también 150 pesos, el kilogramo de huesito con carne cuesta 85 pesos el kilogramo, chuletas, chorizo y longaniza a 150 pesos el kilogramo, menudencia a 120 el kilogramo.









En el local 396 los comerciantes de la Unión de tablajeros de la carne de puerco tienen un costo de 110 pesos el kilogramo de posta, mientras que en los locales número 387 y 395 Madai Avendaño, explica que los comerciantes siempre esperan estas fechas.





Si en estas fechas no vendemos, ya no nos fue bien en el año, tenemos mucha competencia irregular, en el interior del mercado Juan Sabines en el centro de la capital no hay compras, o muy pocas, las ventas son fuera, los clientes de bares y cantinas.





El kilogramo de bistec de Puerto está a cien pesos el kilogramo, costilla a 130 pesos el kilogramo, el huesito a 80 pesos el kilogramo, la cabeza tiene un costo de 60 pesos el kilogramo, el lomo a 120 pesos el kilogramo, en tanto la chuleta Ahumada está a 140 pesos el kilogramo.





Por la temporada la gente busca el limpio y las piernas enteras con gueto y tiene un costo de 85 pesos el kilogramo, el chicharrón de caraca tiene un precio de 120 pesos la pieza y de carne a 35 pesos el cuarto.





Cuenta que desde el 2020 bajó la venta de la carne en general y también de puerco, en el 2021 no nos recuperamos y en este 2022 también ha estado baja la venta, están esperando las ventas del 22 al 31 de diciembre, lo esperamos con ansias y ojalá que nos vaya bien, la gente guarda el aguinaldo para la cena.





Otras opciones como la carne de pollo. 75 pesos el kilogramo y a 115 el kilogramo de pechuga, mientras que la carne de res que tiene un costo de 190 pesos kilogramo o los 340 pesos por el kilogramo de camarón.





Otros productos están listos para preparar la cena de navidad o año nuevo, Chiapas alcanza en el año unas 30 mil toneladas de pescados y mariscos; el precio de la tilapia vale 86 pesos el kilogramo, el róbalo a 230 pesos el kilogramo, la lisa cuesta a 100 y 120 pesos.





También se ve de el camarón a 130 pesos, la mojarra a 75 pesos, el pargo a 160 pesos, el macabil preparado en bolsas de 90 pesos, la jaiba tiene un precio de 55 pesos el kilogramo, el bagre de río tiene un precio de 100 pesos, la mojarra blanca a 100 el kilogramo, el abulón a 200, el calamar a a 200, el jaibón a 120 pesos el kilogramo.

