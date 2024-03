Necesario que congreso de Chiapas legisle sobre el derecho a decidir

Local Marcha de mujeres deja varios destrozos en negocios de Tuxtla Gutiérrez

La presidenta del Colectivo Promoción de Igualdad y Desarrollo en Chiapas, Alejandra Soriano Ruiz, considera que una de las agendas pendientes que deberá resolver el Congreso del Estado es la "el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, tiene que también ser parte de la agenda legislativa porque los abortos van a darse".

No importa que el estado de Chiapas no lo tenga formalizado este tema en sus leyes, lo importante es que la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) ha sido muy clara para legislar en sobre el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, insistió en entrevista.

Soriano Ruiz enfatizó que es lamentable que en Chiapas no esté legislado, está penalizado el derecho a decidir, y por supuesto que todavía es uno de los pendientes las legisladores y los legisladores del estado para atender está petición de las organizaciones de la sociedad civil.

"Las que tenemos condiciones, las que siempre han podido, se lo van a ir a hacer, no importa la religión que tengan, se lo van a ir a practicar ese legrado, el aborto o a tomar esas pastillas, pero el tema del derecho a decirle es para las mujeres que menos tienen que mueren practicándose acudiendo a clínicas clandestinas, o a exponer su vida con remedios caseros que atentan contra su vida".

Por eso, es tan importante que el derecho a decidir esté legislado, porque brinda condiciones de salud en clínicas para que ellas puedan ejercer este derecho, que no significa que todas las mujeres van a tener que abortar, es la posibilidad que tienen de acuerdo a sus condiciones éticas, Morales, religiosas, poder decidir o no, "el Estado no puede estar en nuestros ovarios", reiteró Soriano Ruiz.

Puntualizó que eso es algo que tenemos que llevar a estás agendas, la información de los derechos sexuales y reproductivos, para informar a la población, en el estado sigue penalizado el aborto, excepto por tres causales, por malformación congénita, por poner en riesgo la vida de la madre o cuando el embarazo sea producto de una violación, lamentablemente Chiapas presenta alto índice de embarazo adolescente.